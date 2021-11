In dieser Galerie: 2 Bilder Trimmel jubelt. Foto: imago images/Matthias Koch Trimmel sieht Rot. Foto: imago images/ANP

Erneute Fan-Krawalle, ein dicker Patzer von Torwart Andreas Luthe und die K.o-Runde in weiter Ferne: Union Berlin hat in einer hitzigen Europapokal-Nacht einen weiteren Rückschlag im Kampf um das Weiterkommen in der Conference League kassiert. Gegen Feyenoord Rotterdam verloren leidenschaftlich kämpfende Berliner am Donnerstag ihr viertes Gruppenspiel mit 1:2 (1:1), sind in der Gruppe E mit drei Punkten Letzter. ÖFB-Verteidiger Christopher Trimmel erzielte den Ausgleich und sah in der 87. Minute Gelb-Rot. Gernot Trauner spielte bei den Siegern durch.

Conte mit Zitterstart

Antonio Conte hat mit dem englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur indes einen Zitterstart hingelegt. Zwei Tage nach der Verpflichtung des italienischen Startrainers retteten die Spurs gegen Vitesse Arnheim nach 3:0-Führung mit viel Mühe ein 3:2 (3:2) und eroberten nach der Hinspielniederlage Gruppenplatz zwei zurück. Selbst den Gruppensieg haben die Nordlondoner nach dem Spektakel wieder in eigener Hand.

Heung-Min Son (15.), Lucas Moura (22) sowie ein Eigentor von Jacob Rasmussen (28.) sorgten schnell für eine vermeintlich beruhigende Spurs-Führung, doch dank Rasmussen (32.) und Matus Bero (39.) kam noch vor der Pause wieder Spannung auf. Dann sah Tottenham-Verteidiger Cristian Romero Gelb-Rot (59.), doch auf Seiten der Niederländer flogen Danilho Doekhi mit Gelb-Rot (81.) und Markus Schubert mit Rot (85.) ebenfalls.

Nach dem 1:6 im Hinspiel musste sich die AS Roma in der Gruppe C auch daheim nur mit einem 2:2 gegen den norwegischen Meister FK Bodö/Glimt begnügen. (sid, red, 4.11.2021)

Ergebnisse Conference League, 4. Runde:

Gruppe A

LASK – Alaschkert Martuni 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Nakamura (12.), 2:0 Nakamura (87.)

Maccabi Tel Aviv – HJK Helsinki 3:0 (1:0)



Gruppe B



Flora Tallinn – Anorthosis Famagusta 2:2 (0:2)

KAA Gent – Partizan Belgrad 1:1 (0:0)

Gruppe C

Sorja Luhansk – ZSKA Sofia 2:0 (0:0)

AS Roma – FK Bodö/Glimt 2:2 (0:1)



Gruppe D

Randers FC – FK Jablonec 2:2 (0:0) Randers: mit Piesinger, Egho ab 78.

AZ Alkmaar – CFR 1907 Cluj 2:0 (1:0)

Gruppe E

Union Berlin – Feyenoord Rotterdam 1:2 (1:1) Union: mit Trimmel (Tor zum 1:1/41., Gelb-Rot/87.), Feyenoord: mit Trauner

Slavia Prag – Maccabi Haifa 1:0 (0:0)

Gruppe F

Lincoln Red Imps – Slovan Bratislava 1:4 (1:2)

PAOK Saloniki – FC Kopenhagen 1:2 (1:1) PAOK: Schwab bis 86., Murg ab 87.

Gruppe G

Tottenham Hotspur – Vitesse Arnheim 3:2 (3:2)



Stade Rennes – NS Mura 1:0 (0:0)



Gruppe H

Kairat Almaty – Karabach Agdam 1:2 (0:0)

Omonia Nikosia – FC Basel 1:1 (1:0) Basel: mit Lindner