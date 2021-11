Bei der Auseinandersetzung soll eine Touristin leicht verletzt worden sein. Foto: AFP / Elizabeth Ruiz

Cancún – Erneut sind an einem Strand an Mexikos Riviera Maya Schüsse gefallen. Es habe eine Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Gruppen von Drogenhändlern im Karibikort Puerto Morelos gegeben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Quintana Roo am Donnerstag auf Twitter mit. Zwei Angehörige dieser Gruppen seien dabei gestorben.

Zuvor hatten Nutzer sozialer Medien berichtet, in einem Hotel an dem Strand – wenige Dutzend Kilometer südlich der Stadt Cancún – sei Maschinengewehrfeuer zu hören gewesen. Auf Twitter wurden am Donnerstag Videos veröffentlicht, die den Angaben zufolge Gäste zeigten, die innerhalb des Hotels in Sicherheit gebracht wurden. Später sei Entwarnung gegeben worden. Mexikanische Medien berichteten, eine Touristin sei leicht verletzt worden.

Etwa zwei Wochen zuvor waren bei einer Schießerei zwischen zwei rivalisierenden Drogenbanden in einer Bar in Tulum – weiter südlich an derselben Küste – zwei Touristinnen ums Leben gekommen: eine Deutsche und eine Inderin. Im Juni waren an einem öffentlichen Strand in Cancún zwei Männer erschossen und eine Touristin verletzt worden. (APA, 5.11.2021)