[Corona-Livebericht] Impfgremium empfiehlt Drittstich in Ausnahmefällen schon nach vier Monaten

[Coronavirus] Pflicht zu PCR-Tests macht auf dem Land Probleme

[Kommentar] Mit mehr Mut aus der Corona-Falle

[Neue Maßnahmen] Harte Einschränkungen für Ungeimpfte in Wien

[USA] So half das Wahlkampfthema Rassismus in Virginia den Republikanern

[Gerichtsreportage] Prozess um "cooles" Messer und getauschte Jacken auf dem Heldenplatz

[Musikkritik] Abba sind zurück – und keine Downer

[Forschung Spezial] Der Wald der Zukunft wird anders aussehen als heute

[Neuer Blog] Theologie und Psychiatrie: Wie können traumatische Erfahrungen verarbeitet werden?

[Podcast: Feierabend] Barbesitzer Roberto: "Wir haben viele Ehen geschlossen"

[Wetter] Der Wolkenschirm eines Warmfrontausläufers dämpft von West nach Ost das Sonnenlicht in einigen Regionen merklich. Überwiegend bleibt es dabei trocken und die Sonne scheint zumindest zeitweise, häufiger vor allem in der Osthälfte. Nach Süden und Südosten zu halten sich teils auch einige Nebelfelder zäh. Der Wind weht schwach bis mäßig, am ehesten aus Ost bis Südwest. Frühtemperaturen 0 bis 8 Grad, tagsüber mit 14 bis 20 Grad für die Jahreszeit recht mild.

[Zum Tag] 1978: In Österreich ergibt die Volksabstimmung über die Inbetriebnahme des betriebsbereiten Kernkraftwerk Zwentendorf im niederösterreichischen Tullnerfeld eine hauchdünne Mehrheit von 50,5 % gegen die Inbetriebnahme.