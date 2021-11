Die Gewerkschaft hatte die Herbstlohnrunde der Metalltechnischen Industrie in der Nacht auf Mittwoch abgebrochen. Warnstreiks folgten, im Bild vor der Firma Klinger in Gumpoldskirchen. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Am Samstag treffen sich die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter zu einer fünften Runde in den Metaller-Kollektivvertragsverhandlungen. Diese findet ab Mittag in Eugendorf im Bundesland Salzburg statt, bestätigten beide Seiten am Freitag. Ein Arbeitgebervertreter sagte, "mit gutem Willen" sei am Samstag "ein fairer Abschluss" möglich. Doch die Vorstellungen über das Lohn- und Gehaltsplus lagen zuletzt meilenweit auseinander. Es kam zu Warnstreiks.

Die Arbeitnehmervertreter verweisen auf einen brummenden Wirtschaftsmotor, die Arbeitgeber auf die Lieferkettenproblematik und einzelne Industriebereiche, die nicht so gut laufen. Beide Seiten argumentieren mit der zuletzt gestiegenen Inflation: Die Arbeitnehmer wollen diese ausgeglichen und eine Entgeltsteigerung haben, die Arbeitgeber sagen, sie sind selbst von der hohen Inflation betroffen.

Noch etwas auseinander

Die Metalltechnische Industrie (FMTI) hat am Donnerstag noch einmal ihr Angebot dargelegt: 2,75 Prozent Erhöhung der KV- und Ist-Löhne und Gehälter sowie ein Plus bei Lehrlingsentgelten und Schichtzulagen macht unterm Strich 3,2 Prozent mehr am Konto..

Die Gewerkschaften hingegen fordern – zumindest offiziell – weiterhin ein Plus von 4,5 Prozent bei Lohn und Gehalt. Zudem wird auch um das Rahmenrecht und die Höhe der Lehrlingsentschädigung gefeilscht. Die Zulagen für die zweite und dritte Schicht bzw. für die Nachtarbeit sollen künftig verdreifacht (auf 1,50 Euro pro Stunde) bzw. verdoppelt (auf fünf Euro pro Stunde) werden, so die Forderung der Gewerkschaften Pro-Ge und GPA.

Weiters fordern die Arbeitnehmervertreter einen selbstbestimmten Verbrauch von Gleitzeitguthaben in ganzen Tagen und eine Erhöhung der Lehrlingseinkommen auf 1.000 Euro (1. Lehrjahr), 1.300 Euro (2.), 1.600 Euro (3.) und 2.000 Euro (4. Lehrjahr).

Ergebnis offen

Im Vorjahr gab es nach nur einer Verhandlungsrunde eine Einigung auf 1,45 Prozent Lohn- und Gehaltserhöhung, bei einer Jahresinflation von 1,4 Prozent. Die Abschlüsse anderer Branchen im heurigen Herbst haben bisher eine große Bandbreite. Zuletzt gab es eine Einigung mit den Gebäudereinigern, sie erhalten ein Plus von 3,5 Prozent. Zuvor schlossen die Wiener Kinos bei 1,3 Prozent ab. Bei der Brotindustrie steigen die Einkommen um 2,11 Prozent. Wobei die Metaller traditionell höher abschließen als der Schnitt aller Branchen, etwa die knapp eine halbe Million Handelsangestellten, die sich ebenfalls gerade in der Herbstlohnrunde befinden. (APA, red, 5.11.2021)