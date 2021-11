Medienmacher Wolfgang Fellner (links), hier mit seinem Anwalt Georg Zanger bei einer Verhandlung zu Belästigungsvorwürfen am Arbeits- und Sozialgericht in Wien zu sehen, veröffentlichte einen "Liebesbrief" von Katia Wagner und wird dafür vom Presserat gerügt. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Ein Artikel auf "oe24.at" hat nach Auffassung des Presserats den Ehrenkodex der österreichischen Presse verletzt. Beim mit "Angebliches 'MeToo-Opfer' schrieb ÖSTERREICH-Chef Liebesbrief" betitelten Text von 6. Mai 2021 vermisste der Senat 1 Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in Recherche sowie eine Unterscheidbarkeit von Bericht und Kommentar, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Im Artikel wird berichtet, dass sich zwei "krone.tv"-Moderatorinnen verbündet hätten, um den Ruf von Medienmacher Wolfgang Fellner zu schädigen. Damit wird Bezug genommen auf die Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den "Österreich"-Chef, die seine ehemalige Mitarbeiterin Raphaela Scharf und in weiterer Folge auch Katia Wagner erhoben haben.

Begleitbrief aus dem Jahr 2017

Letztere habe dem "oe24.at"-Bericht zufolge eine freundschaftliche Beziehung zu Fellner gehabt und diesem auch Geschenke überreicht, darunter einen Blumenstrauß mit dem im Titel erwähnten Begleitbrief aus dem Jahr 2017. Darin hieß es: "Lieber, lieber Wolfgang, ich wünsche Dir nur das Allerallerbeste an Deinem Geburtstag. Auf ganz viele weitere schöne und erfolgreiche Jahre! Ich freue mich, Dich kennengelernt zu haben und freue mich auf viele weitere Jahre mit Dir. Alles, alles Gute! Katia (Herz)".

Weiters wird Fellner damit zitiert, "dass er fassungslos über so ein Höchstmaß an Unwahrheiten und Intrige sei, die in diesem Fall von einigen Konkurrenzmedien aus reinem Hass und Neid manipulativ mit einer Kampagne unterstützt würden".

Der Senat 1 des Presserats hat nach einer Lesermitteilung ein Verfahren eingeleitet, an dem die Medieninhaberin von "oe24.at" teilnahm. Deren Rechtsanwalt argumentierte, dass die Kontaktaufnahme durch Wagner von hohem Nachrichteninteresse sei, da sie den Vorwurf der Belästigung durch Fellner widerlege. Zudem wurde die Echtheit der zitierten Briefe als "unstrittig" bezeichnet, weshalb keine Stellungnahme von Wagner eingeholt wurde.

In ein negatives Licht gerückt

Die Zuverlässigkeit der Quelle bestätigte der Senat zwar, betonte aber gleichzeitig, dass deren Inhalt "neutral" wiederzugeben und "bei dessen Interpretation die notwendige Objektivität aufzubringen" sei. Letztlich werde Wagner durch den Artikel in ein negatives Licht gerückt. "Die Sichtweise Wagners zu den Motiven für ihren Brief kommt im Artikel nicht vor", so der Senat, weshalb der Text als "unausgewogen und verzerrend" bezeichnet wird. Da der Artikel zudem formal wie ein neutraler Bericht gehalten ist und nicht als Kommentar ausgewiesen wurde, seien die darin enthaltenen Wertungen problematisch.

Die Medieninhaberin von "oe24.at" hat die Schiedsgerichtsbarkeit des Presserats anerkannt. Sie wird aufgefordert, freiwillig über den Ethikverstoß zu berichten. (APA, red, 5.11.2021)