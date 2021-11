Teamchef Foda nominiert die Salzburger in seinen Kader. Auch die Rapidler Grüll und Kara sind im Aufgebot für den Jahresabschluss in Klagenfurt

Nicolas Seiwald ist dabei. Foto: AP/ Schrader

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda testet rund um die beiden abschließenden Länderspiele des Jahres zwei Salzburg-Youngsters. Mittelfeldmann Nicolas Seiwald und Stürmer Junior Adamu stehen für die WM-Quali-Partien am 12. November gegen Israel und am 15. November gegen Moldau jeweils in Klagenfurt erstmals im Aufgebot des ÖFB-Nationalteams. Auch die im Oktober nachnominierten Rapid-Offensivspieler Marco Grüll und Ercan Kara blieben im Kader.

Foda nominierte am Freitag 25 Spieler. Nicht vertreten sind unter anderen Köln-Legionär Florian Kainz und Augsburg-Stürmer Michael Gregoritsch, die wie die zuletzt nachberufenen Defensivkräfte Phillipp Mwene, Kevin Danso und Maximilian Wöber lediglich auf der Abrufliste stehen.

Rückkehrer

Gegenüber den Oktober-Qualispielen, einem 2:0-Pflichtsieg auf den Färöern und einem 0:1 beim makellosen Gruppensieger Dänemark, kehren unter anderen die damals verhinderten Stammkräfte Aleksandar Dragovic, Christoph Baumgartner und Marko Arnautovic zurück. Auch Philipp Lienhart und Andreas Ulmer stehen wieder im Aufgebot. Die namhaftesten Ausfälle für den Jahresabschluss sind damit Stefan Lainer, Xaver Schlager, Julian Baumgartlinger, Valentino Lazaro und Sasa Kalajdzic. (APA, 5.11.2021)

Der 25-Mann-Kader des österreichischen Fußball-Nationalteams für die WM-Qualifikationsspiele in Klagenfurt gegen Israel (12. November) und Moldau (15. November, jeweils 20.45 Uhr, live ORF 1):

Tor:

Daniel Bachmann (FC Watford/ENG, 11 Länderspiele)

Heinz Lindner (FC Basel/SUI, 28)

Alexander Schlager (LASK, 6)

Abwehr:

David Alaba (Real Madrid/ESP, 90 Länderspiele/14 Tore)

Aleksandar Dragovic (Roter Stern Belgrad/SRB, 96/2)

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt/GER, 64/4)

Philipp Lienhart (SC Freiburg/GER, 7/0)

Stefan Posch (TSG Hoffenheim/GER, 14/1)

Christopher Trimmel (Union Berlin/GER, 18/0)

Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg, 28/0)

Mittelfeld:

Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim/GER, 17/6)

Yusuf Demir (FC Barcelona/ESP, 4/0)

Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim/GER, 31/1)

Marco Grüll (SK Rapid Wien, 1/0)

Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt/GER, 59/0)

Konrad Laimer (RB Leipzig/GER, 18/2)

Dejan Ljubicic (1. FC Köln/GER, 1/0)

Marcel Sabitzer (FC Bayern München/GER, 56/9)

Louis Schaub (1. FC Köln/GER, 27/6)

Alessandro Schöpf (Arminia Bielefeld/GER, 30/5)

Nicolas Seiwald (Red Bull Salzburg, 0)

Angriff:

Junior Adamu (Red Bull Salzburg, 0)

Marko Arnautovic (FC Bologna/ITA, 94/29)

Ercan Kara (SK Rapid Wien, 6/0)

Karim Onisiwo (FSV Mainz/GER, 14/1)

Auf Abruf: Martin Fraisl (Schalke 04/GER, 0), Jörg Siebenhandl (SK Sturm Graz, 2), Cican Stankovic (AEK Athen/GRE, 4), Patrick Pentz (FK Austria Wien, 0) – Kevin Danso (RC Lens/FRA, 6/0), Marco Friedl (Werder Bremen/GER, 3/0), Phillipp Mwene (PSV Eindhoven/NED, 1/0), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam/NED, 5/1), Maximilian Ullmann (SK Rapid Wien, 0), Maximilian Wöber (Red Bull Salzburg, 6/0) – Patrick Greil (SK Austria Klagenfurt, 0), Jakob Jantscher (SK Sturm Graz, 23/1), Florian Kainz (1. FC Köln/GER, 20/0), Stefan Schwab (PAOK Saloniki/GRE, 1/0), Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld/GER, 0) – Adrian Grbic (FC Lorient/FRA, 9/4), Michael Gregoritsch (FC Augsburg/GER, 33/5)