Das Ländle bietet viele Annehmlichkeiten, aber es gibt auch Gründe, das Bundesland hinter sich zu lassen. Was hält Sie dort, was ließ Sie gehen? Posten Sie im Forum!

Es gibt viele Gründe, im westlichsten Bundesland gern zu Hause zu sein: Man lebt nahe an der Natur; sowohl die Berge als auch flacher gelegene Regionen und natürlich der Bodensee bieten viele Möglichkeiten zur Naherholung und zum Sporteln. Mit Bregenz, Dornbirn, Bludenz oder Feldkirch gibt es auch einige sehr schöne Städte, die zum Bummeln, Kaffeetrinken oder zum Besuch kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen einladen. Außerdem schätzen viele die Lage Vorarlbergs – man ist schnell in den Nachbarländern, egal ob in der Schweiz, Deutschland oder Italien. Und in Sachen Bildung und Architektur gilt das Ländle auch in anderen Regionen als experimentierfreudig und fortschrittlich.

Mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Dornbirn die zehntgrößte Stadt Österreichs und bei Einheimischen wie Touristen beliebt. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Und doch zieht es einige Menschen in die Ferne. Ob fürs Studium, einen Job oder einfach, um etwas Neues kennenzulernen – vor allem junge Vorarlbergerinnen und Vorarlberger verlassen die Heimat meist für eine Zeit – manche auch für immer.

Aus welchen Gründen leben Sie in Vorarlberg, aus welchen sind Sie von dort weggezogen?

Oder sind Sie nach einer Zeit wieder dorthin zurückgekehrt? Was schätzen Sie am Leben im Ländle, was stört Sie? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 10.11.2021)