Manchester United darf dem Derby gegen City mit Zuversicht, aber auch Sorge entgegenblicken. Den Formkurven in den jüngeren Saisonen zum Trotz haben die "Red Devils" drei der vier jüngsten Duelle in der Premier League gewonnen. City reist vor dem Schlager am Samstag (13.30 Uhr) auch als Liga-Verlierer ins Old Trafford. Gegen Crystal Palace setzte es daheim ein 0:2. In der Tabelle liegt der Meister aktuell auf Rang drei, United ist drei Zähler dahinter Fünfter.

United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer verspürt dennoch ordentlich Druck. Sein Team präsentiert sich in dieser Saison unkonstant. Guten Vorstellungen folgen unerklärbar schwache wie das 0:5 im Old Trafford gegen Liverpool. Es gibt auch Kritik an Cristiano Ronaldo, obwohl der portugiesische Altstar Tor um Tor erzielt. Beim 2:2 auswärts bei Atalanta Bergamo in der Champions League bewahrte er United mit einem Doppelpack vor einem Rückschlag. Solskjaer verglich Ronaldo danach mit Basketball-Legende Michael Jordan.

"Er sorgt immer wieder für diese speziellen Momente. Ich bin mir sicher, dass sich die Chicago Bulls auch nicht beschwert haben, Michael Jordan im Team zu haben", sagte Solskjaer. Ronaldo erfülle seine Rolle. "Er schießt Tore." Kritiker hatten angemerkt, dass der 36-Jährige in der Defensivarbeit kaum Meter mache – wie auch dessen Landsmann und Spielgestalter Bruno Fernandes.

Verzichten muss Solskjaer auf Raphael Varane, der die Abwehr zuletzt stabilisieren konnte. Der französische Weltmeister fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung für rund einen Monat aus. Dabei wird gegen City vor allem die Defensive gefordert sein. Es wird erwartet, dass sich United wie in den jüngsten Duellen auf Konter verlassen wird.

City agierte auf europäischer Bühne zur Wochenmitte beim 4:1 gegen Brügge überzeugend. Trainer Pep Guardiola weiß aber, dass ein weiterer nationaler Ausrutscher auch für ihn unangenehm werden könnte. Für die Club-Eigentümer zählt in der Meisterschaft nur der Titel. Derzeit liegt Chelsea als Spitzenreiter fünf Punkte vor den Himmelblauen. Liverpool ist drei Zähler dahinter Zweiter. Die "Reds" um Torgarantie Mohamed Salah sind am Sonntag bei West Ham im Einsatz, Chelsea spielt am Samstag an der Stamford Bridge gegen Burnley um den sechsten Liga-Sieg in Folge.

Tottenham gastiert in der ersten Premier-League-Partie unter Neo-Trainer Antonio Conte bei Everton. Der in den vergangenen Wochen nur auf der Ersatzbank sitzende Daniel Bachmann ist mit Aufsteiger Watford am Sonntag bei Arsenal im Einsatz. Ralph Hasenhüttl ist mit Southampton bereits Freitagabend zu Hause gegen Aston Villa engagiert. (APA, 5.11.2021)