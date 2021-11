Gerald Fleischmann beendet seine Tätigkeit im Bundeskanzleramt. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Mit Gerald Fleischmann und Johannes Frischmann beenden zwei der engsten Berater von Ex-Regierungschef Sebastian Kurz (ÖVP) ihre Tätigkeit im Bundeskanzleramt. Der frühere Medienkoordinator Fleischmann hat bereits mit Ende Oktober den Ballhausplatz verlassen, Sprecher Frischmann geht mit Ende des Jahres, hieß es aus dem Kanzleramt gegenüber der APA. Beide werden in der neuen Inseraten-Affäre beschuldigt.

Fleischmann

Fleischmann, der davor unter anderem für die ÖVP-Bundespartei und die frühere Justizministerin Claudia Bandion-Ortner gearbeitet hatte, war Kurz' Sprecher der ersten Stunde. An seiner Seite machte der gebürtige Burgenländer später weitere Karriere, als er zum Medienbeauftragten im Kanzleramt aufstieg. Davor war er in der Koalition von ÖVP und FPÖ die Schlüsselfigur für die sogenannte Message Control. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Fleischmann als Moderator der Pressekonferenzen am Ballhausplatz bekannt.

Frischmann

Der Tiroler Frischmann war von September 2014 bis Juli 2017 Pressesprecher im Finanzministerium. Im Wahlkampf 2017 wechselte er zu Sebastian Kurz und wurde dann Sprecher im Kanzleramt. Zusätzlich übernahm er im Jänner 2020 die Koordination der Pressearbeit aller ÖVP-Ressorts.

Frischmann und Fleischmann sollen in die Inseratenaffäre rund um die Mediengruppe Österreich, das Finanzministerium und das Marktforschungsinstitut Research Affairs involviert sein. Sie werden als Beschuldigte geführt und sollen etwa Fragen für die Umfragen in Auftrag gegeben haben, die dann in "Österreich" landeten, um etwa Sebastian Kurz den Weg an die ÖVP-Spitze zu ebnen.

Beide scheiden gemäß Angaben aus dem Kanzleramt auf eigenen Wunsch aus. Frischmann baut noch bis Jahresende Urlaub ab. Schon seit Ausbruch der Affäre waren die beiden nicht mehr aktiv gewesen. Ihnen wird jeweils u.a. Untreue vorgeworfen. Fleischmanns Medienagenden hat – wie berichtet – Shilten Joseph Palathunkal übernommen. Er gilt in der Medienbranche noch als unbeschriebenes Blatt. (APA, red, 5.11.2021)