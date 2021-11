In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: UniqueFessler Foto: UniqueFessler

Wien – Die Agentur UniqueFessler hat Auftrag des Vereins Ganznormal eine neue Werbelinie entwickelt, die das Bewusstsein für psychische Krankheiten unter Betroffenen sowie in der Bevölkerung schärfen soll.

"In unserer Leistungsgesellschaft sind Erwartungen und Druck auf die Menschen häufig groß, Überarbeitung, Existenzängste und Depressionen sind häufig die Folge davon. Die aktuelle Pandemie verschärft diese Phänomene zusätzlich. Die Pandemie mit Lockdowns, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Homeschooling hat diese Entwicklung enorm beschleunigt. Mittlerweile hat jeder vierte Mensch in Österreich einmal in seinem Leben eine Depression", so Julian Jäger, Vorsitzender von ganznormal.at.

Die Kampagne wurde für die Verbreitung in TV, Infoscreen, Plakat, Anzeigen und Online umgesetzt. (red, 5.11.2021)