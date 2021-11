Thomas Müller hält Impfangebote für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren in allen Bundesländern für wichtigen Schritt in der Pandemiebekämpfung

An der Kinderklinik Innsbruck wird der Wiener Vorstoß begrüßt. Foto: APA/Robert Parigger

Innsbruck – Der Wiener Vorstoß, eine Impfstraße für Kinder unter zwölf Jahren einzurichten, stößt beim Direktor der Innsbrucker Kinderklinik, Thomas Müller, auf Zuspruch. Er befürwortet ein solches Angebot an Eltern in allen Bundesländern, wie er am Freitag gegenüber dem STANDARD erklärte. Aktuell haben in Österreich bisher 1.756 Kinder zwischen fünf und elf Jahren vollen Impfschutz, weitere 3.750 haben die erste Dosis erhalten. Diese Zahlen finden sich seit kurzem auch im Impfdashboard des Gesundheitsministeriums.

Eine offizielle Zulassung der Corona-Impfstoffe für diese Altersgruppe steht in Europa noch aus. In den USA hat die dortige Arzneimittelbehörde FDA für das Vakzin des Herstellers Biontech/Pfizer bereits eine Notfallzulassung erteilt. Die in Fachkreisen gewichtige American Academy of Pediatrics hat eine Empfehlung für die Impfung von Fünf- bis Elfjährigen ausgesprochen. Kinderklinik-Direktor Müller verweist in dem Zusammenhang darauf, dass sogenannte Off-label-Therapien in der Kinderheilkunde gängige Praxis seien, weil oft eigene Zulassungen für Kinder fehlten.

Internationale Erfahrungswerte

Im Fall der Corona-Impfung könne man auf eine brauchbare Datenlage aus der Praxis zurückgreifen. In den USA wurden bereits über 100.000 Kinder dieser Altersklasse geimpft. Auch in anderen Staaten wird dieser Altersgruppe bereits das Vakzin verabreicht. Dabei wird ein Drittel der Erwachsenendosis mit dünneren Nadeln verimpft. Bisherige Studien hätten gezeigt, sagt Müller, dass damit eine gute Immunreaktion ohne überschießende Impfreaktion erreicht werde.

Mittlerweile habe die Realität die Studienlage bereits eingeholt, erklärt Müller. So gibt es bereits mehr Kinder unter zwölf Jahren, die geimpft wurden, als Studienteilnehmer dieser Altersgruppe. Das öffentliche und wissenschaftliche Interesse an der Thematik sei derart hoch, dass davon auszugehen sei, dass nennenswerte Impfreaktionen – so diese passiert wären – bekannt geworden wären. Bislang sei ihm davon nichts berichtet worden. Wobei Müller betont, dass "wir als Wissenschafter ehrlich und ausgewogen agieren müssen".

Sachliche Aufarbeitung möglicher Impfreaktionen

Daher sei es nun wichtig, dass auch der Fall jenes zwölfjährigen Kindes aus Deutschland, das kürzlich wenige Tage nach der Corona-Impfung verstorben ist, genau aufgearbeitet werde. Wie deutsche Medien berichten, litt der Junge aus dem Landkreis Cuxhaven offenbar an einer Vorerkrankung am Herzen. Nur die sachliche und fachlich fundierte Untersuchung des Falles könne verhindern, dass der tragische Tod im Zuge der Diskussionen um das Pandemie-Management instrumentalisiert werde. Aus Österreich sei ihm von Kollegen bislang nichts zu auffälligen Impfreaktionen bei Kindern berichtet worden, sagt Müller: "Die Verträglichkeit der niedrigen Dosis scheint sehr gut zu sein."

Die Impfstraßen für Kinder von fünf bis elf Jahren sieht der Innsbrucker Arzt "als Angebot, nicht Empfehlung". Niemand solle sich gedrängt fühlen. Doch für Eltern, die ihre Kinder impfen lassen wollen, sei es wünschenswert, wohnortnahe eine solche Möglichkeit zu schaffen. Müller legt Wert darauf, dass in diesen Zentren eine angenehme und stressfreie Umgebung für Eltern wie Kindern geschaffen werden müsse. Denn Off-label-Impfungen bedürfen einer ausführlichen Aufklärung vorab. "Pro Kind muss daher mit einer halben Stunde gerechnet werden. Zudem sollen Eltern die Möglichkeit haben, die Entscheidung zu überdenken, wenn sie unsicher sind", sagt Müller. Um das zu gewährleisten, müsse es ausreichend Kinderärztinnen und -ärzte in diesen Impfstraßen geben.

Widersprüchliche Signale sorgen für Unsicherheit

Viele Eltern seien verunsichert, ob sie ihre Kinder unter zwölf Jahren impfen lassen sollen. Müller hat Verständnis für diese Sorgen, die Ernst zu nehmen seien. Wenn etwa die Impfung zwar "off label" angeboten wird, aber nicht als 2G-Nachweis gilt, so sende das widersprüchliche Signale aus. Ebenso wenn eine Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und in der Folge durch das Nationale Impfgremium auf sich warten lässt, obwohl sie andernorts längst erteilt wurde. Darauf müsse man als Ärztin oder Arzt eingehen und mit Fakten und Informationen Sicherheit schaffen.

Kurzfristig werde die Impfung von Kindern das aktuelle Infektionsgeschehen nicht beeinflussen, aber mittel- bis langfristig sei der Schritt unerlässlich in der Pandemiebekämpfung, ist Müller überzeugt. Sobald es eine Zulassung der Corona-Impfstoffe für diese Altersgruppe durch die EMA gebe – womit im Laufe des Novembers gerechnet wird – werde auch der Bereich der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte nachziehen, hofft Müller. Diese seien momentan aufgrund des Patientenaufkommens gar nicht in der Lage, die zeitaufwendigen und obligatorischen Beratungsgespräche vor Off-label-Impfungen durchzuführen.

Auch auf Seiten der Ärzteschaft brauche es Sicherheit, um diese Impfungen durchführen zu können. In Wien erklärte dazu Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), dass die Haftungsfrage geklärt sei: Wo vor einer Impfung ein ausführliches Aufklärungsgespräch durch einen Facharzt stattfindet und Eltern einer Impfung zustimmen, komme das Impfschadengesetz des Bundes zum Tragen.

Politische Debatte

In Tirol sorgt das Thema bereits für politische Diskussionen. So sprach sich Neos-Obmann Dominik Oberhofer für die Einrichtung einer solchen Impfstraße für Kinder von fünf bis elf Jahren aus, wo Eltern vorab ausführliche ärztliche Information erhalten sollen. Postwendend kam dafür heftige Kritik von FPÖ-Obmann Markus Abwerzger, der diese Idee als "den Gipfel der pinken Böswilligkeit" bezeichnete. Obwohl Oberhofer ausdrücklich die Freiwilligkeit und ärztliche Aufklärung betonte, warf ihm Abwerzger vor, wegen dieses Vorschlags ein "Gefährder" zu sein. (Steffen Arora, 5.11.2021)