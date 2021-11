Wenn man im Zusammenhang mit der Szene der Impfverweigerer schreibt, dass es sich bei Stefan Magnet (vom Privatsender Auf 1) um einen rechtsextremen Corona-Leugner handelt, bekommt man zwei Dutzend nahezu gleichlautende Mails mit interessanten Einblicken in die Welt der Impfgegner und Corona-Leugner. Eine Welt einerseits der ehrlichen Zweifler und Uninformierten – andererseits aber knallharte Verschwörungstheoretiker und Staatsverweigerer, die mit Demokratie nicht viel am Hut haben.

Der kleine TV-Sender Auf 1 (Sitz in Linz) hatte eine Grafik veröffentlicht, wonach am 12. Oktober im Landeskrankenhaus Feldkirch 63 Prozent der Covid-Patienten vollimmunisiert waren. Das waren vordergründig keine Fake-News, allerdings eine irreführende Darstellung, weil nicht dazugesagt wurde, dass mit der wachsenden Zahl der Geimpften auch die der Impfdurchbrüche steigen muss. Im Übrigen ist mit Datum 5. November die Rate auf 34 Prozent gesunken.

Es zeigt sich eine "System"-feindliche Haltung, die in Wirklichkeit eine staats- und demokratiefeindliche ist. Foto: imago images/aal.photo

Keinen Interpretationsspielraum hingegen gibt es bei der Frage, ob Magnet mit seinem Medium Auf 1 TV ein rechtsextremer Corona-Leugner ist. Der 37-jährige Magnet hat eine lange Geschichte in der Rechts-außen-Szene, er war Mitglied des Neonazi-"Bund freier Jugend" (BfJ), trat gemeinsam mit dem Neonazi Gottfried Küssel auf und predigt auf dem Sender Auf 1 gegen den "Corona-Betrug". Die "Corona-Panik" sei ein "geplanter Verzweiflungsakt der Hochfinanz" (rechtsextremer Code für "die Juden"), die Impfung ein "Instrument der Unterwerfung und Kontrolle". Bevor aber die Erlösung durch die "Aufgewachten" (Magnet) komme, würden die dunklen Mächte noch ein Inferno entfesseln, mit Blackout, neuer Finanzkrise usw. Magnet verweist auf die Weltfinanzkrise von 1929, die eine "Revolution ohne Rücksicht auf Verluste" (offenbar die Nazis) ausgelöst habe.

Die "Aufgewachten"

In den oben erwähnten Mails (keines davon anonym) ist immer wieder von der "gekauften Mainstream-Lügenpresse" die Rede, wird die Impfung als "Gentherapie" bezeichnet, wird wütend bestritten, dass jemand wie Magnet rechtsextrem und ein Corona-Leugner sei – und gleich darauf folgen Drohungen wie: "Und glauben Sie mir eines, wir, die Aufgewachten, sind viele und werden täglich mehr und wir werden euch alle zusammen mit der Scheindemokratie abschaffen" (schreibt der in der Finanzbranche tätige Alexander P. mit vollem Namen und Adresse). In anderen Mails wird gedroht mit "gerichtlicher Aufarbeitung" (Manuel L.) oder gar mit einem "Nürnberger Prozess für Corona" (Andrea W.).

Hier zeigt sich eine "System"-feindliche Haltung, die in Wirklichkeit eine staats- und demokratiefeindliche ist. Wahrscheinlich wollen keineswegs alle "normalen" Impfskeptiker dieser Unterströmung folgen, aber sie trennen eben auch nicht scharf oder lassen sich durch die rechtsextremen Inhalte nicht stören.

Der österreichische Chefideologe der rechten Impftrollerei ist natürlich FPÖ-Chef Herbert Kickl. Er hatte jetzt wieder einen Auftritt, wo er von "experimentellen Impfungen" sprach, mit zahlreichen Toten. Plus Werbung für absurde Corona-"Heilmittel". Vielleicht sollte man es machen wie Puls 24. Die haben nach den ersten Minuten die Live-Übertragung der Kickl-PK leise geschaltet und den Chefredakteur im Sofort-Faktencheck erklären lassen, dass Kickl unverantwortlichen Blödsinn erzählt.

Kickl, Magnet und Konsorten betreiben so die latente Spaltung der Gesellschaft. Die offizielle Politik ist entweder hilflos oder fördert das sogar. (Hans Rauscher, 5.11.2021)