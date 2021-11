Radiotipps

9.00 MUSIK UND REDEN

Frühstück bei mir: Gernot Wagner Claudia Stöckl frühstückt mit dem Klimaökonomen und spricht mit ihm über Systemwandel und Lebenskonzepte. Bis 11.00, Ö3

9.05 ESSAY

Gedanken: "Ich bin ein glücklicher Mensch" Der Musiker Jordi Savall spricht über die Kunst, das Leben mit Anstand und Liebe zu meistern. Bis 10.00, Ö1

17.10 MUSIK

Spielräume Spezial: Phil Woods Der ursprünglich als "The New Bird" titulierte US-Saxo fonist hätte am 2. November seinen

90. Geburtstag gefeiert. Bis 17.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 7.11.2021)