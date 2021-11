[Corona-Livebericht] Neuigkeiten zu Corona finden Sie in unserem Live-Ticker.



[Podcast] Sebastian Kurz' Aufstieg und Fall: Teil 4 – Die Krönung.

[Wirtschaft] 2G-Regel spaltet Gastronomie: Von Verständnis bis "kompletter Humbug".

Österreich geht bei Klimaschutz-Erklärung nicht mit – wegen fehlenden Atomkraft-Ausschlusses.

[Inland] Regierung verkündet harte Maßnahmen für Ungeimpfte

Impfzwang, Wurmmittel, Todesfälle: Kickls Corona-Aussagen im Faktencheck.

[Podcast] Wien impft bald Fünf- bis Elfjährige: Vernünftig oder riskant?

[Panorama] Großes Interesse an der Off-label-Impfung für Kinder ab fünf.

[Etat] ÖVP-Ermittlungen: Kurz-Berater und Medienbeauftragter Fleischmann verlässt Kanzleramt.

[Web] "Hass im Netz"-Gesetz: Youtube löschte bisher keinen einzigen Kommentar.

[Immobilien] Für Millenials ist es schwer, an Eigentum zu kommen. Weniger Erspartes und hohe Immobilienpreise machen jungen Menschen die Finanzierung einer Eigentumswohnung in Wien schwer. Was unterscheidet sie noch von ihren Eltern?

[International] Proteste gegen Abtreibungsgesetz nach Tod von Schwangerer in Polen.

[Gesundheit] Richtig gurgeln.

[Wetter] Die großräumige Strömung dreht auf Südwest, damit gelangen sehr milde Luftmassen nach Österreich. Häufig scheint die Sonne und nur einige dünne Schleierwolken ziehen in großen Höhen durch. Ein paar zähe Nebelfelder gibt es besonders in den südlichen Beckenlagen. In Osttirol und Oberkärnten ziehen am Nachmittag auch immer mehr dichte Wolken auf. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Föhnstrichen auch böig auffrischend aus Südost bis Südwest. Frühtemperaturen meist 2 bis 12 Grad, am Nachmittag außerordentlich mild mit 15 bis 24 Grad.

[Zum Tag] 1815: In Österreichs Hauptstadt wird das k. k. polytechnische Institut, die heutige Technische Universität Wien, eröffnet.