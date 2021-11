[Corona-Livebericht] Landesweit großer Andrang auf Impfzentren am Wochenende



[Inland] Wegweiser durch 2G-Österreich: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wer steht hinter dem Medium "Exxpress", das gegen Staatsanwälte und Journalisten ausreitet?

[Wirtschaft] Metaller-Löhne steigen um 3,55 Prozent

[International] Zehntausende Polen demonstrierten gegen Abtreibungsgesetz

[Panorama] Großer Andrang auf Impfzentren nach 2G-Verschärfungen

Szene-Gastronom Martin Ho klagt Online-Medium "Zackzack"

Wo im Wiener Speckgürtel der Klimabonus angemessen ist und die Öffis ausbaufähig wären

[Wissenschaft] In Pompeji wurde ein gut erhaltenes Sklavenzimmer entdeckt

[Karriere] Great Resignation- So wollen sie nicht mehr arbeiten

[Lifestyle] Geht doch: Wie Leben auf dem Land ohne eigenes Auto klappt

[Web] "Wetten, dass..?": Comeback auch auf Social Media ein großer Hit



[Wetter] Bereits in den frühen Morgenstunden erreicht eine Kaltfront mit dichter Bewölkung und Regen den Westen Österreichs und quert im Tagesverlauf das Bundesgebiet. Anfängliche Wolkenlücken im Südosten schließen sich ebenfalls ab Mittag. In der Südoststeiermark bleibt es insgesamt niederschlagsfrei. Die Schneefallgrenze beginnt am Nachmittag von Norden her unter 2000m abzusinken. Der Wind weht mäßig aus westlichen Richtungen und frischt im Norden und Nordosten gegen Abend spürbar auf. Frühtemperaturen 5 bis 11 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 13 bis 20 Grad.

[Zum Tag] 1801: Alessandro Volta stellt die erste Batterie der Öffentlichkeit vor.