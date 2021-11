Auch 2021 findet die beliebte Popkulturmesse Vienna Comic Con nicht statt. Foto: VIECC

Die völlig aus dem Ruder laufenden Corona-Fallzahlen haben in der Wiener Eventbranche zu einer ersten prominenten Absage geführt. Die Vienna Comic Con (VIECC), die nach internationalem Vorbild am 20. und 21. November Comic-, Film- und Games-Fans nach Wien locken sollte, fällt auch in diesem Jahr ins Wasser. Wie die Popkulturmesse in einem Statement am Freitagnachmittag mitteilte, sehe man sich angesichts der Entwicklung der Corona-Zahlen sowie der damit verbundenen Maßnahmen gezwungen, die Veranstaltung zu verschieben.

"Die Entscheidung war nicht nur enorm schwierig, sondern wurde auch mit größtmöglichem Bedacht getroffen", schreibt das VIECC-Team. Neben den zu erwartenden Maßnahmen hätte der Schutz aller die Hauptrolle gespielt, warum man sich zu dem Schritt entschieden habe.

Neues Datum: November 2022

Einmal mehr macht die Pandemie damit den Veranstaltern in Wien einen Strich durch die Rechnung. Das neue Datum soll der 19. bis 20. November 2022 sein, als Veranstaltungsort dürfte wieder die Messe Wien dienen. In der Mitteilung richten die Veranstalter der VIECC auch gleich einen Aufruf an Kartenbesitzer: "Alle Tickets bleiben gültig!!! Wir appellieren an all unsere Fans und Liebhaber von Popkultur: Bitte behaltet eure Tickets und lasst uns diese Pandemie gemeinsam durchstehen." (red, 5.11.2021)