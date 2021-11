Lustenau – Austria Lustenau hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga zumindest vorläufig ausgebaut. Die Grün-Weißen gewannen am Freitag daheim im Planet Pure Stadion gegen den SV Horn mit 2:0 und liegen damit vorerst sechs Punkte vor Liefering. Die Salzburger treffen am Samstag auf Blau Weiß Linz. Der FAC und Lafnitz trennten sich mit einem 2:2, Wacker Innsbruck verlor gegen St. Pölten 1:2.

Muhammed-Cham Saracevic brachte die Lustenauer in der 57. Minute in Führung, Wallace (69.) sorgte mit einem zweiten Treffer für die Vorentscheidung. Die Vorarlberger hatten die beiden vorangegangen Partien nicht gewonnen. Liefering kann den Rückstand auf Lustenau am Samstag höchstens wieder auf drei Punkte zusammenstutzen, aufstiegsberechtigt ist der Kooperationsclub von Österreichs Meister Red Bull Salzburg nicht.

Auf Platz drei steht weiterhin der SV Lafnitz nach einem gegen beim FAC. Joao Oliveira (13.) hatte für die Floridsdorfer per Elfmeter auf 1:0 gestellt, Stefan Umjenovic (19.) glich wenig später aus. Auch in der zweiten Hälfte wurde die erneute FAC-Führung durch Christian Bubalovic (51.) umgehend beantwortet: Sturm-Routinier Philipp Wendler traf in der 55. Minute zum späteren Endstand. Beide Clubs sind nun seit vier Spielen unbesiegt.

Gerissen ist dagegen die Mini-Serie von Wacker Innsbruck. Die Tiroler unterlagen im Tivoli-Stadion nach drei Siegen en suite unter Interimstrainer Masaki Morass 1:2 gegen den SKN St. Pölten. Die Gäste waren durch ein Joppich-Eigentor in der 52. Minute das erste Mal vorne gelegen, Ronivaldo (62.) schaffte aber den Ausgleich. Der kurz zuvor eingewechselte Deni Alar (75.) bugsierte dann eine Kovacevic-Flanke mit seiner ersten Ballberührung nahezu perfekt ins Netz. Wacker musste ab der 85. Minute zu zehnt agieren – Rami Tekir bekam in der hitzigen Partie die Rote Karte.

Ein kleines Erfolgserlebnis gab es für die Juniors OÖ. Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge holten die Oberösterreicher beim Kapfenberger SV ein 1:1. Geführt hatten sie dabei ab der 28. Minute, der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit. (APA, 5.11.2021)