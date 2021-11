Das Wichtigste in Kürze:

Am Samstag steht – wie schon gestern – das Thema "Natur und Landnutzung" auf dem Programm der UN-Weltklimakonferenz.

auf dem Programm der UN-Weltklimakonferenz. 45 Staaten haben sich am Samstag dazu verpflichtet, den Agrarsektor nachhaltig umzubauen. Er ist für ein Viertel der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich.



Er ist für ein Viertel der weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Gestern hatten tausende junge Aktivisten bei einer Klima-Demo mit Greta Thunberg in Glasgow demonstriert. Auch für Samstag sind große Demonstrationen im Rahmen eines weltweiten Aktionstags geplant.

45 Staaten wollen Agrarsektor nachhaltig umbauen

Ein Viertel aller globalen Treibhausgas-Emissionen entstehen in der Forst- und Landwirtschaft. Diese sollen nun reduziert werden – dazu haben sich 45 Staaten in Glasgow verpflichtet. Welche Staaten die Erklärung unterstützen wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Etwa vier Milliarden US-Dollar an öffentlichen Geldern sollen zusätzlich in die Agrarforschung fließen. Zudem sollen hunderten Millionen Bauern Zugang zu widerstandsfähigeren Pflanzensorten verschafft und ausgelaugte Böden wiederhergestellt werden.

Tausende protestierten bei Klima-Demo mit Thunberg in Glasgow

Mit dem Ruf nach schnellem und konsequentem Klimaschutz haben sich tausende junge Aktivisten am Rande der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow Gehör verschafft. "Es ist kein Geheimnis, dass die COP26 ein Misserfolg ist", sagte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg am Freitag. Die Veranstaltung sei ein "zweiwöchiges Fest des 'business as usual' und 'bla bla'". Die Teilnehmer der von Fridays for Future organisierten Demonstration forderten Taten statt Worte.

"Auf diesem UN-Klimagipfel erleben wir wieder einmal Politiker, die große Worte und große Versprechungen machen", sagte auch Mitzi Jonelle Tan von den Philippinen am sogenannten Jugendtag der COP26. Nötig seien eine drastische Verringerung der CO2-Emissionen sowie Entschädigungen des Nordens an den Süden für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und für die Bewältigung von Verlusten und Schäden. "Wir müssen der Industrie mit fossilen Energien ein Ende bereiten."

Die kenianische Aktivistin Elizabeth Wathuti rief besonders die reicheren Länder auf, "ihrer historischen Verantwortung" gerecht zu werden. "Bisher haben sie das nicht getan." Umweltgruppen weisen immer wieder darauf hin, dass insbesondere die Regierungen reicher Staaten ihre Klimaversprechen in der Vergangenheit häufig nicht gehalten hätten.

"Ich hoffe, dass der heutige Tag etwas verändern wird", sagte die neunjährige Zara, die gemeinsam mit ihrer Mutter an der Demonstration teilnahm. "Ich hoffe, dass mehr Bäume gepflanzt werden. Und dass es mehr Tiere gibt. Ich glaube, dass jeder einzelne einen Beitrag leisten kann."

Auf Plakaten waren Slogans wie "Fossile Brennstoffe haben keine Zukunft" oder "Verteidigt die Zukunft" zu lesen. "Der Klimawandel ist schlimmer als Hausaufgaben", hieß es auf einem weiteren Plakat. In Schottland hatten einige Schulen ihre Schüler vom Unterricht freigestellt, um ihnen die Teilnahme an der Demonstration zu ermöglichen. Eine riesige Demonstration war auch am Samstag in Glasgow geplant.