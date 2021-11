Der Vorfall ereignete sich während des Auftritts des Rappers Travis Scott. Foto: AP / Amy Harris / Invision

Los Angeles – Mindestens acht Menschen sind bei einem Musikfestival im US-Bundesstaat Texas ums Leben gekommen. Zudem gab es mehrere Verletzte, wie die Feuerwehr am Freitagabend (Ortszeit) mitteilte. 17 Personen wurden demnach ins Krankenhaus gebracht. Ursache war offenbar ein Gedränge. Dieses ereignete sich während eines Auftritts des Rappers Travis Scott, als die Menge immer mehr in Richtung Bühne vorpresste, wie der "Houston Chronicle" berichtete. Mehrere Menschen wurden bewusstlos, noch ist unklar, was die Panik auslöste.

Insgesamt kamen 50.000 Menschen zu dem zweitägigen "Astroworld"-Festival. Die für Samstag vorgesehenen Auftritte wurden abgesagt. (APA, red, 6.11.2021)