Apple verbaut noch immer Lightning-Anschlüsse in seinen iPhones. Foto: APA / Mohssen Assanimoghaddam

Was Apple seit Jahren nicht liefern will, hat der Student Ken Pillonel verwirklicht: Ein iPhone mit USB-C-Anschluss. Wie ihm das nach monatelangem Tüfteln überhaupt gelang, zeigt er auf Youtube, das Video hat inzwischen fast 400.000 Views.

Um etwas Geld für weitere Projekte zu sammeln, stellte er das Unikat außerdem auf Ebay. Dort liegt das aktuelle Gebot bei 100.100 US-Dollar.

Dass das Gerät überhaupt existiert, hat einen simplen Grund: "Ich will einfach nur ein iPhone mit USB-C-Anschluss", schrieb er in einem Blogpost. "Weil alles, was ich besitze, USB-C hat. Also wäre es ziemlich cool, auch ein iPhone umzubauen. Ein einziges Ladegerät und ein einziges Kabel, um alles aufzuladen."

Alles funktioniert

Neben der Aufladung funktioniert einem Video zufolge auch die Datenübertragung mit dem modifizierten iPhone X. Es scheint Pillonel also gelungen zu sein, die Funktionalität nicht zu beeinträchtigen. An der Versteigerung auf Ebay kann man noch bis zum 11. November teilnehmen.

Aus eigener Kraft von Lightning auf USB-C zu wechseln, interessierte Apple bisher nicht. Ein neuer Gesetzesentwurf der EU-Kommission könnte den Konzern jetzt aber in die Pflicht nehmen. Alle Hersteller sollen künftig auf einheitliche Ladekabel setzen. Konkret ist damit USB-C gemeint.

Die Regeln sollen nach einer zweijährigen Übergangsphase 2024 in Kraft treten, sofern die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden. (red, 6.11.2021)