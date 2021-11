Züge werden derzeit an den Bahnhöfen Nürnberg und Regensburg zurückgehalten. Foto: EPA/FILIP SINGER

Regensburg – In einem ICE zwischen Regensburg und Nürnberg hat ein Mann Passagiere mit einem Messer Passagiere angegriffen. Der Zug steht derzeit in Seubersdorf in der Oberpfalz, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstagvormittag. Nach Angaben der Bayerischen Rundfunks (BR24) wurden mehrere Menschen verletzt, der Täter wurde festgenommen.

Rund 200 wurden in Sicherheit gebracht und werde in einer Gaststätte mit Getränken versorgt. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, die Bahnstrecke Regenburg-Nürnberg sei seit etwa 9 Uhr gesperrt. "Im Moment werden die Züge an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten." (APA, 6.11.2021)