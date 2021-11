Gegen die New York Rangers gelang der neunte Saisonsieg – Tor und Assist von Rossi in AHL

Ein gewohntes Bild: die Oilers jubeln. Foto: imago images/ZUMA Press

Edmonton – Die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL bereits den neunten Saisonsieg eingefahren, nur ein Spiel ging bisher verloren. Beim 6:5-Heimsieg gegen die New York Rangers erzielte Leon Draisaitl das entscheidende Tor in der Verlängerung. Die Oilers führen die Pacific-Division weiter an. Als einziges Team weiter sieglos blieben die Arizona Coyotes, die mit 1:3 den Anaheim Ducks unterlagen.

NHL

Weiterhin gut in Form ist Marco Rossi, der 20-jährige Vorarlberger erzielte am Freitag bei der 5:6-Niederlage der Iowa Wild in der American Hockey League (AHL) gegen die Grand Rapids Griffins ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Der Center hält nach fünf Spielen bei zwei Toren und vier Assists. (APA, 6.11.2021)

NHL-Ergebnisse vom Freitag:

Vancouver Canucks – Nashville Predators 2:3

Los Angeles Kings – New Jersey Devils 3:2 n.V.

Winnipeg Jets – Chicago Blackhawks 5:1

Edmonton Oilers – New York Rangers 6:5 n.V.

Anaheim Ducks – Arizona Coyotes 3:1