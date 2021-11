Vor dem nun mehrfach vertagten Flug soll die Space X Crew-2 der Nasa, die sich aktuell auf der ISS befindet, am Montag zur Erde zurückkehren

Die Rakete soll die Crew-3-Mission in wenigen Tagen zur internationalen Raumstation bringen. Foto: EPA / JOEL KOWSKY / NASA

Erneut wurde ein Flugtermin zur Internationalen Raumstation ISS verlegt: Nachdem erst das Wetter nicht mitspielte und dann ein Crewmitglied erkrankte, ist nun klar, dass die Reise frühestens in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stattfinden wird. Vier Astronauten sollen sich vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus auf den Weg machen. Neben drei Astronauten der US-Weltraumorganisation Nasa – Kayla Barron, Raja Chari und Thomas Marshburn – wird auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer von der Esa dabei sein.

Der ehestmögliche Starttermin ist nun Mittwoch 21.03 Uhr Ortszeit, das heißt, 3.03 Uhr Mitteleuropäischer Winterzeit am Donnerstag. Ein pünktlicher Abflug würde bedeuten, dass die Besatzung am Freitag um 1.10 Uhr MEZ an der ISS ankäme. Transportiert werden sollen die vier Astronauten von einem "Crew Dragon" der privaten Raumfahrtfirma Space X von Elon Musk.

Rückkehr mit Atlantiklandung

Die Verschiebung hat auch damit zu tun, dass nun erst einmal derzeitige ISS-Gäste zurückgeholt werden. Der Franzose Thomas Pesquet von der Esa, der Japaner Akihiko Hoshide (Jaxa) und das US-amerikanische Nasa-Team bestehend aus Shane Kimbrough und Megan McArthur sollen nach 199 Tagen im Weltraum zur Erde zurückkehren und damit die Crew-2-Mission (ebenfalls per Space X) abschließen.

Ihre Ankunft vor der Küste Floridas ist für frühestens 7.14 Uhr Ortszeit am kommenden Montag geplant, also 13.14 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Mitbringen werden sie beachtliche Datensammlungen zu wissenschaftlichen Forschungsprojekten, die sie im Weltraum durchgeführt haben. (sic, APA, 6.11.2021)