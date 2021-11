Red Devils unterlagen Meister ManCity in Old Trafford völlig verdient mit 0:2

Eric Bailly (li) im Duell mit Phil Foden. Ersterer traf ins eigene Tor, Letzterer die Stange. Foto: AFP/OLI SCARFF

Für Teammanager Ole Gunnar Solskjaer wird die Luft bei Manchester United nach einer müden Vorstellung im Stadtderby dünn. Die Red Devils unterlagen Meister ManCity in Old Trafford völlig verdient mit 0:2 (0:2) und liegen in der englischen Premier League nun schon sechs Punkte hinter den Skyblues.

Im ersten Heimspiel nach dem 0:5-Debakel gegen den FC Liverpool vor zwei Wochen waren die Gastgeber von Beginn an heillos überfordert. City kontrollierte im 186. Manchester-Derby das Spielgeschehen und ging folgerichtig in Führung, auch wenn Eric Bailly dabei ein Eigentor unterlief (7.).

Schlussmann David de Gea war es zu verdanken, dass es bis kurz vor der Pause weiter 0:1 stand, beim zweiten Treffer durch Bernardo Silva machte der Spanier allerdings keine gute Figur (45.). Im ersten Durchgang hatten die Gastgeber durch Cristiano Ronaldo und Mason Greenwood lediglich eine Doppelchance (26.).

United wurde auch nach der pause nicht gefährlicher. ManCity hatte kaum Mühe mit dem Gegner und ließ überhaupt nichts zu. Phil Foden hätte im letzten Einsatz vor der zweiwöchigen Länderspielpause erhöhen können, traf aber nur die Stange (81.). (sid, red, 6.11.2021)