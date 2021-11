Youtube sperrte Ende September 2021 den Kanal von RT DE dauerhaft. Foto: imago images/JeanMW

67 der 100 meistgesehenen Youtube-Videos des russischen Staatssenders RT DE bezogen sich auf Covid-19. Die Beiträge enthielten meist irreführende oder falsche Behauptungen und kritisierten die Corona-Maßnahmen in Deutschland – während Aussagen fragwürdiger Experten wie Sucharit Bhakdi unkommentiert wiedergegeben wurden, wie Forscher des Institute for Strategic Dialogue (ISD) in einer Studie herausfanden.

Die Zahlen verdeutlichen, dass sich der deutschsprachige Ableger von Russia Today zu einem reichweitenstarken Fixpunkt für Verschwörungserzähler etabliert hat. Youtube reagierte auf die Entwicklung schon Ende September mit der dauerhaften Sperre der Kanäle des Unternehmens. Als Begründung nannte die Videoplattform Verstöße gegen eigene Richtlinien zu medizinischen Falschinformationen über Covid-19. Russland reagierte wiederum mit der Drohung, Youtube gänzlich zu sperren.

Dem Fernsehsender gingen damit auf einen Schlag 600.000 Zuseher verloren. Das eigene Publikum erreicht man seither über Facebook, Twitter, Telegram und auf der eigenen Webseite.

Millionen Klicks

Im Untersuchungszeitraum zwischen März und Juli 2021 war RT DE allerdings noch auf Youtube vertreten. Damals das populärste Video: Ein vorgelesener Artikel mit dem Titel "Sucharit Bhakdi legt mit neuem Buch nach: Geimpfte sind Teil eines 'riesigen Experiments'". Der Beitrag hatte 1,2 Millionen Aufrufe. Der deutsche Mikrobiologe Bhakdi zählt zu den prominentesten Corona-Verharmlosern und sorgte unter anderem wegen antisemitischer Aussagen für Empörung.

Neutrale Berichterstattung zu Covid-19 fand das ISD in der Top 100 hingegen nur dreimal. Hauptnarrativ war mit 43 Fällen die eingangs erwähnte Kritik an Deutschlands Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Um diese zu untermauern, ließ man im Rahmen kurzer Videos Teilnehmer von Corona-Demonstrationen zu Wort kommen, deren Aussagen ohne Einordnung stehengelassen wurden. Außerdem zitierte man Persönlichkeiten, die der Querdenken-Bewegung nahestehen.

Telegram und Facebook

Vor allem auf Facebook und Telegram sollen entsprechende Beiträge ein Hit gewesen sein. Zwischen März und Juli wurden in 297 untersuchten Telegram-Kanälen und Chats – die dem rechtsextremen oder verschwörungsideologischen Milieu angehörten – 2391 Links zu RT DE geteilt.

Mithilfe des Analysetools Crowdtangle haben die Forscher außerdem jene Facebook-Gruppen identifiziert, die am häufigsten Links zu den untersuchten Youtube-Videos über Corona geteilt hatten. Auch hier fällt auf: 46 von 50 Gruppen konnte man laut Studie Corona-Leugnern sowie Extremisten zuordnen.

Vertrauen der Corona-Leugner

Auch nach der Sperre des Youtube-Kanals von RT DE wurden in den untersuchten Gruppen weiterhin Links zu Artikeln des Nachrichtensenders geteilt. "RT DE ist ein Medium, das in diesen Gruppen großes Vertrauen genießt", schlussfolgert die Studie. Grund dafür sei möglicherweise, dass Schlagzeilen und Videos über Covid-19 in vielen Fällen so formuliert seien, "dass sie emotionale Reaktionen bei Menschen hervorrufen, die ohnehin an der Sinnhaftigkeit der Corona-Maßnahmen zweifeln, und damit ihre Mutmaßungen bestätigt sehen."

Vergleicht man RT mit anderen Seiten, die in den untersuchten Telegram-Gruppen geteilt wurden, bestätigt sich diese Annahme. de.rt.com befand sich auf Platz neun der populärsten Domains und sogar auf Platz fünf der meistgeteilten Nachrichtenseiten.

Die Reichweite wächst

Für das Medium ist die Social-Media-Reichweite essenziell wichtig, wurde ihm in Deutschland doch bis heute keine Sendelizenz zugesprochen. Dass diese selbst nach der Youtube-Sperre weiter anzuwachsen scheint, wirkt auf den ersten Blick jedoch unwahrscheinlich.

In den letzten 12 Monaten, so die Studie, verzeichnete die Facebook-Seite des Senders dennoch einen Follower-Zuwachs von 19,4 Prozent. Postings erhielten mehr Interaktionen als die etablierter deutscher Medien wie "Bild", "Süddeutsche Zeitung", "Spiegel" oder Tagesschau.

Eine wichtige Rolle scheinen dabei die Corona-Leugner zu spielen. Immerhin gilt RT DE in einschlägigen Gruppen als vertrauenswürdig, Kritik an den Corona-Maßnahmen wird oft mit pauschaler Kritik am System verbunden.

Milliarden für staatliche Sender

Über künftige Entwicklungen kann man derzeit bloß mutmaßen. Fest steht jedoch, dass Russland alleine 2021 1,2 Milliarden Euro für staatliche Sender zur Verfügung stellte. In den kommenden Jahren sollen laut ISD weitere 2,5 Milliarden hinzukommen. Eines der erklärten Ziele: Die Reichweite von RT im Ausland steigern. (Mickey Manakas, 7.11.2021)