Entertainer machte einst "Wetten dass..?" zur größten Show Europas – Heute steigt Revival – Linzer Leichtathleten in Außenwette in Nürnberg dabei – Als Gäste sind u.a. Abba, Helene Fischer, Joko & Klaas, Udo Lindenberg dabei

Thomas Gottschalk moderiert Samstagabend noch einmal "Wetten, dass ...?" Foto: APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Nürnberg/Wien – Zehn Jahre nach seinem Abschied von "Wetten dass..?" lädt Entertainer Thomas Gottschalk noch einmal zur großen Show – mit allem Drum und Dran. Prominente Wettpaten auf der berühmten Couch, mutige Kandidaten mit mehr oder weniger verrückten Wetten, Musikstars auf der Bühne und Michelle Hunziker an Gottschalks Seite: Die Show am Samstag (6. November, 20.15 Uhr, ORF 1) in Nürnberg soll eine Party mit Retro-Charme werden.

Abba, Helene Fischer, Udo Lindenberg, Joko & Klaas

Auf cool werde er jedenfalls nicht machen, kündigte der Moderator kürzlich an. Gute Laune, flotte Sprüche und lockere Plauderei gehören bei dem 71-Jährigen ohnehin dazu. Unter den Gästen sind die ABBA-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson, Schlager-Queen Helene Fischer, Rocker Udo Lindenberg sowie das TV-Duo Joko & Klaas.

Mit an Bord ist auch die TGW Zehnkampf-Union aus Linz. Der oberösterreichische Leichtathletikverein steht laut Eigenaussage bei der Außenwette in Nürnberg im Rampenlicht.

Wegen Corona verschoben

Gottschalk hätte eigentlich schon im vergangenen November ein einmaliges Revival des einstigen TV-Quotenhits moderieren sollen. Wegen der Coronapandemie wurde die Show auf diesen Herbst verschoben. Damit kommt sie gut 40 Jahre nach der ersten Ausgabe ins Fernsehen. Am 14. Februar 1981 wurde die Show von Erfinder Frank Elstner zum ersten Mal ausgestrahlt, Gottschalk präsentierte sie von 1987 bis 1992 und dann noch einmal von 1994 bis 2011. (APA, 6.11.2021)