Wieder einmal hat Robert Lewandowski getroffen. Foto: AP/Matthias Schrader

München – Der FC Bayern München tanzt weiter souverän durch die deutsche Fußball-Bundesliga. Gegen das Überraschungsteam Freiburg gewannen die Münchner am Samstag vor eigenem Publikum 2:1 und feierten damit den vierten Liga-Sieg in Folge. Für Freiburg, mit ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart in der Abwehr, war es die erste Niederlage in einem Pflichtspiel in dieser Saison.

Sabitzer erkrankt

Gegen die beste Abwehr der Bundesliga machte Leon Goretzka nach einer halben Stunde das 1:0 für die Bayern, bei denen Marcel Sabitzer kurzfristig mit einem Magen-Darm-Virus ausgefallen war. Der Dritte Freiburg war ein unangenehmer und überwiegend ebenbürtiger Gegner, die Partie in München lief in hohem Tempo hin und her. In der 56. Minute traf Leroy Sane nur die Stange, später assistierte der DFB-Angreifer für Robert Lewandowski (75.), der im Strafraum einmal mehr hellwach war. Der Treffer von Janik Haberer (93.) kam für Freiburg zu spät.

Drei Österreicher für Hoffenheim

Aufsteiger Bochum feierte gegen 1899 Hoffenheim einen 2:0-Heimsieg. Die Gäste begannen mit einem ÖFB-Trio: Florian Grillitsch agierte als Abwehrchef, dazu Stefan Posch als sein Nebenmann und Christoph Baumgartner weiter vorne. In dem lange Zeit wenig unterhaltsamen Match gelang dem Ungar Soma Novothny in der 66. Minute per Kopf die Führung. Eine Kurzschlussaktion von Grillitsch, der Novothny umstieß, führte dann zu einem Elfmeter, den allerdings Goalie Manuel Riemann weit über den Kasten beförderte. Milos Pantovic (97.) traf in der Nachspielzeit aus der eigenen Hälfte ins leere Tor.

Wimmer-Okugawa-Co-Produktion

Beim ersatzgeschwächten VfB Stuttgart holte Arminia Bielefeld mit einem 1:0 den ersten Saisonsieg. Das Tor in der 19. Minute war eine Co-Produktion zweiter ehemaliger Spieler der österreichischen Bundesliga: der Ex-Austrianer Patrick Wimmer schickte den Ex-Salzburger Masaya Okugawa, der sich die Chance nicht entgehen ließ. Manuel Prietl spielte bei der Arminia durch, Alessandro Schöpf kam in der 60. Minute auf den Platz. Der VfL Wolfsburg bezwang Augsburg (Michael Gregoritsch ab der 75. Minute) mit 1:0 und steht nun auf Platz vier. (APA, 6.11.2021)

Ergebnisse Deutsche Bundesliga – 11. Runde:

Freitag

FSV Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1) Mainz: Onisiwo bis 88., Stöger und Nemeth Ersatz; Gladbach: Wolf Ersatz, ohne Lainer (verletzt), Trainer Hütter

Samstag

VfL Wolfsburg – FC Augsburg 1:0 (1:0) Wolfsburg: Pervan Ersatz, ohne Schlager (verletzt); Augsburg: Gregoritsch ab 75.

VfL Bochum – TSG Hoffenheim 2:0 (0:0) Hoffenheim: mit Grillitsch, Posch bis 65., Baumgartner bis 60.

VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld 0:1 (0:1) Stuttgart: ohne Kalajdzic (verletzt); Bielefeld: mit Prietl, Wimmer bis 81., Schöpf ab 60.

Bayern München – SC Freiburg 2:1 (1:0) Bayern: ohne Sabitzer (krank); Freiburg: mit Lienhart

RB Leipzig – Borussia Dortmund 18.30

Sonntag

Hertha BSC Berlin – Bayer Leverkusen 15.30

1. FC Köln – Union Berlin 17.30

Greuther Fürth – Eintracht Frankfurt 19.30