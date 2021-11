Eher seltenes Ereignis: Jubel in Linz. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Wien – Die Black Wings Linz haben den letzten Platz in der ICE-Eishockeyliga verlassen. Die Oberösterreicher entschieden am Samstag das Kellerduell gegen HC Pustertal mit 1:0 für sich und gaben die Rote Laterne an die Südtiroler ab. Im zweiten Duell des unteren Tabellendrittels gewannen die Graz99ers gegen Dornbirn mit 4:3 und überholten damit die Vorarlberger.

In Linz feierten die Interimstrainer Mark Szücz und Jürgen Penker im zweiten Spiel den ersten Sieg. Die Entscheidung fiel Sekunden vor der zweiten Pause, als Brian Lebler den Puck über die Linie stocherte. Damit beendeten die Linzer ihre Negativserie von zuletzt sechs Niederlagen. Für Pustertal setzte es die zehnte Pleite hintereinander.

In Graz leitete Lukas Kainz mit dem Tor zur 3:1-Führung der 99ers eine spannende Schlussphase ein, in der die Dornbirner bis zuletzt um das Ende der nun schon sieben Spiele währenden Niederlagenserie kämpften. (APA, 6.11.2021)

Eishockey-Ergebnisse ICE Hockey League – 17. Runde:

Samstag

Black Wings Linz – Pustertal Wölfe 1:0 (0:0,1:0,0:0)

Moser Medical Graz99ers – Dornbirn Bulldogs 4:3 (1:1,1:0,2:2)



Sonntag

Bratislava Capitals – HC Znojmo verschoben

HCB Südtirol Alperia – EC Grand Immo VSV 16.00

EC-KAC – EC Red Bull Salzburg 17.30

HC Innsbruck – spusu Vienna Capitals 17.30

Olimpija Ljubljana – Hydro Fehervar 18.00