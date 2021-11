Der Konzernchef will zehn Prozent seiner Aktien abgeben

Lässt auf Twitter darüber abstimmen, wie er mit seinem Vermögen umgehen soll: Tesla-Gründer Elon Musk. Foto: REUTERS / Michele Tantussi

Palo Alto (Kalifornien) – Tesla-Chef Elon Musk hat auf Twitter seine Anhänger befragt, ob er zehn Prozent seiner Aktien an dem E-Autobauer verkaufen soll. "In letzter Zeit wird viel über nicht realisierte Gewinne als Mittel zur Steuervermeidung gesprochen", schrieb Musk am Samstagabend. "Daher schlage ich vor, zehn Prozent meiner Tesla-Aktien zu verkaufen." Der Tweet enthielt eine Umfrage, die "Ja" und "Nein" als Antworten vorgab und auf 24 Stunden angesetzt war.

Musk will sich an Ergebnis halten

Noch innerhalb der ersten Stunde gingen mehr als 450.000 Stimmen ein. "Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten, egal wie sie ausgeht", schrieb Musk weiter. Er hat auf Twitter 62,5 Millionen Follower.

Nach Daten von Refinitiv vom 25. Oktober hielt Musk zu dem Zeitpunkt 23 Prozent an Tesla, was etwa 230 Milliarden Dollar entsprach. Im Zuge von geplanten Steuerreformen von US-Präsident Joe Biden ist auch eine Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen bei Wertpapieren ins Gespräch gebracht worden. (APA, 6.11.2021)