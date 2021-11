Für mögliche Fortsetzungen der Sendung wurde vor allem eine Doppelmoderation bestehend aus Elstner und Gottschalk gefordert. Foto: Screenshot, ZDF

Ob das vermeintlich einmalige Comeback der ehemals größten Samstag-Abend-Sendung Europas ein Erfolg war oder nicht, soll an anderer Stelle bewertet werden. Auf Social Media wurde "Wetten dass....?" in jedem Fall gut auf die Schippe genommen – oft schwang allerdings auch ein großer Respekt mit, was das Team rund um Thomas Gottschalk auch 2021 noch an Unterhaltung bieten konnte.

Von Abba bis Frank Elstner

Egal ob das erneut abwechslungsreiche Wett-Angebot oder auch das große Aufgebot an Stars und Sternchen – es gab viel Angriffsfläche auf eine Sendung, die in manchen Aspekten tatsächlich antiquiert wirkte. Mit dem meisten Jubel begrüßt wurde eindeutig Frank Elstner, der 40 Jahre nach dem Erfinden beziehungsweise der Erstausstrahlung der Sendung noch einmal eine Wette moderieren durfte.

Gottschalk erntete gemischte Kritiken – am meisten gefordert wurden weitere Folgen mit einer möglichen Doppelmoderation bestehend aus Elstner und Gottschalk. Eine Umsetzung dieses Wunsches ist fraglich. Im Jahr 2019 machte Elstner seine Parkinson-Erkrankung öffentlich. Auf Netflix hat er derzeit seine eigene Sendung mit dem zynischen Titel: "Wetten, das wars...".

Den Zappern unter den Zusehern fiel zudem auf, dass der Schauspieler Samuel Koch parallel zur Sendung auf einem anderen Kanal gerade einen Auftritt hatte. Koch verletzte sich schwer, als er am 4. Dezember 2010 in der Fernsehshow "Wetten, dass..?" mit Sprungstiefeln über ein fahrendes Auto sprang. Seither ist Samuel Koch vom Hals abwärts querschnittgelähmt. (red, 7.11.2021)