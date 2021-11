Sorgenfalten bei LeBron James und Kollegen. Foto: Reuters/Soobum Im-USA TODAY Sports

Portland (Oregon) – Bei den Los Angeles Lakers läuft es in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga (NBA) nicht rund. Nach der Verletzung von LeBron James musste am Samstag Anthony Davis gegen die Portland Trail Blazers mit Magenproblemen früh ausgewechselt werden. Laut Trainer Frank Vogel laboriert Davis an einem "kleinen Magen-Darm-Virus". Seine Teamkollegen unterlagen auswärts schließlich klar mit 90:105.

Die Lakers haben nur fünf der ersten zehn Saisonspiele gewonnen und sind schon deutlich zurückgefallen. James kämpft derzeit mit einer Bauchmuskelverletzung und wird wohl noch weitere Spiele verpassen. (APA, 7.11.2021)

NBA vom Samstag:

Phoenix Suns – Atlanta Hawks 121:117

Denver Nuggets – Houston Rockets 95:94

Miami Heat – Utah Jazz 118:115

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 105:11

Dallas Mavericks – Boston Celtics 107:104

Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers 105:90