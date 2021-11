Sorgte mit dem "Wetten dass..?"-Revival für gute Quoten in Österreich und Deutschland: Thomas Gottschalk. Screenshot: tvthek.orf.at

Nürnberg/Linz/Wien – Das vorerst einmalige Comeback von Thomas Gottschalk und "Wetten dass..?" hat In Österreich und Deutschland für einen Quotenerfolg gesorgt. Auf ORF 1 waren durchschnittlich 897.000 Seher beim Hauptabend-Marathon dabei. Das entspricht einem Marktanteil von 33 Prozent. ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sprach angesichts des Revivals von einer "Glanzleistung" Gottschalks und seines Teams.

Im deutschen ZDF folgten der Sendung 13,8 Millionen Zuschauer. Die Retroausgabe hatte damit deutlich mehr Zuschauer als die letzte "Wetten, dass..?"-Sendung am 13. Dezember 2014 – damals verfolgten 9,27 Millionen Fans die von Markus Lanz moderierte Show. Bei Gottschalks "Wetten, dass..?"-Abschied am 3. Dezember 2011 waren es 14,73 Millionen Zuschauer – also ähnliche Werte wie am Samstag.

Am Tag nach der Retroshow gab es auch Anzeichen, dass vielleicht doch noch nicht Schluss ist mit "Wetten, dass..?". So teilte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler der Deutschen Presse-Agentur mit: "Wir freuen uns sehr über den großartigen Erfolg der Jubiläumsausgabe. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken." (APA, red, 7.11.2021)