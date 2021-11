An Schlaf sei für Leitmayr und Batic in dieser Folge nicht zu denken, schreibt Doris Priesching im STANDARD: "Für die Zuschauer auch nicht. Das liegt weniger an der etwas wirr erzählten Story, sondern mehr an der Geräuschkulisse. In düsterer Klanglage wird dieser Fall aus dem Orchestergraben ehrgeiziger Jungmusikerinnen und -musiker erzählt."