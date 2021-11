Mindestens acht Menschen sollen ersten Meldungen zufolge beim Anschlag ums Leben gekommen sein. Foto: AFP / HECTOR RETAMAL

Kabul – Bei Angriffen in der ostafghanischen Stadt Jalalabad sind mindestens drei Kämpfer der herrschenden Taliban erschossen worden. Drei weitere wurden bei Sprengstoffanschlägen verletzt, wie Behördenvertreter am Sonntag mitteilten. Bisher unbestätigte Berichte sprachen sogar von mindestens 8 Toten und 17 Verletzten am Sonntag. Anrainer in Jalalabad ordneten die Angreifer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) zu. Zunächst bekannte sich aber niemand zu den Attacken.

Verfeindete Kräfte

Der IS ist seit 2015 in Afghanistan präsent. IS und die militant-islamistischen Taliban bekämpfen sich bis aufs Blut, auch wenn sie sich als radikale sunnitische Gruppen ideologisch nahestehen. Seit die Taliban Mitte August im Gefolge des Abzugs aller ausländischer Truppen die Macht in Kabul übernahmen, scheint der IS seinen Einfluss sogar auszuweiten. Am Dienstag verübte er einen schweren Anschlag auf das größte Militärkrankenhaus Afghanistans mit mindestens zwölf Toten und Dutzenden Verletzten. (APA, 7.11.2021)