ÖFB-Legionär in Form zum Team: Fünfter Saisontreffer beim 2:1-Auswärtserfolg gegen Sampdoria Genua

Marco Arnautovic ist in Form. Foto: EPA/SIMONE ARVEDA

Genua – Marco Arnautovic kommt mit Selbstvertrauen zum österreichischen Fußball-Nationalteam. Der Stürmer-Routinier erzielte am Sonntag in der italienischen Serie A beim 2:1-Auswärtssieg von Bologna in Genua gegen Sampdoria den Siegestreffer.

Arnautovic traf in der 78. Minute eine Minute nach dem Ausgleich von Morten Thorsby. Für Arnautovic, der auch am Montag beim 2:0 gegen Cagliari zum Endstand getroffen hatte, war es im elften Ligaspiel das fünfte Tor. (APA, 7.11.2021)