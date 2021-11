Erfolgserlebnis für Adrian Grbic (re) in Frankreich. Foto: AFP/Damien Meyer

Lorient – Adrian Grbic hat am Sonntag sein erstes Meisterschaftstor für den französischen Fußball-Erstligisten Lorient seit acht Monaten erzielt. Der 25-jährige Wiener stand im Heimspiel gegen Brest zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf und traf nach sieben Minuten aus kurzer Distanz zur Führung der Heimischen. Nach dem Ausschluss von Lorients Jerome Hergault (28.) drehte Brest gegen zehn Mann die Partie und gewann 2:1. Grbic wurde in der 69. Minute ausgewechselt. (APA, 7.11.2021)