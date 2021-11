Marion Maruska (links), Fed-Cup-Kapitänin

1. In den Rastern bei den Turnieren in Österreich sind deutlich weniger Mädchen als Buben. Und das kaskadiert sich von der Breite in die Spitze. Wir haben mit Julia Grabher und Barbara Haas zwei Spielerinnen, die dran sind, in die Top 100 zu kommen. Tennis ist außerdem eine extrem teure Sportart.

2. Das ist schwierig zu beantworten. Es muss jedenfalls einmal jemand da sein, der das alles finanziert. Und es muss eine Bereitschaft bei den Spielerinnen da sein. Wichtiger wäre es, dass es einmal mehrere Spielerinnen in die internationale Topklasse schaffen.

3. In Österreich sind wir auf einem guten Weg, versuchen, dass bei den Turnieren ein ähnliches Preisgeld ausbezahlt wird. Es ist aber auch hier so, dass Frauen im Sport unterrepräsentiert sind. Egal ob bei den Spielerinnen, Trainerinnen, Schiedsrichterinnen oder Funktionärinnen. Wir müssen daran arbeiten, Frauen sichtbarer zu machen. Tennis ist immer noch eine Männerdomäne.

4. Ein Traum wäre es, wenn wieder zwei bis drei Spielerinnen in den Top 100 wären. Und dass dadurch das Damentennis mehr Aufschwung erlebt.

Foto: Cityfoto