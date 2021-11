Die Covid-19-Maßnahmenverordnung beinhaltet keine Überraschungen. Ab Montag, dem 8. November, gilt in nahezu allen Lebensbereichen eine 2G-Regelung

Am Freitagabend hat die Regierungsspitze die Maßnahmen verkündet. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Freitagabend hat die Bundesregierung schärfere Maßnahmen verkündet, Sonntagabend hat das Gesundheitsministerium dann auch die dazugehörende Verordnung veröffentlicht. Damit wird die bisher gültige 3G-Regelung weitestgehend von 2G abgelöst. Ungeimpfte dürfen ab Montag, dem 8. November, nicht mehr zum Friseur, in die Gastronomie oder zu Freizeit- und Sportveranstaltungen.

Übergangsfrist für Erstgeimpfte

Ausnahme dabei: Wer sich jetzt impfen lässt, kann mit einem PCR-Test vier Wochen lang auch 2G-Bereiche besuchen. Damit will die Regierung zudem einen Anreiz für Erstimpfungen schaffen. Diese Übergangsfrist gilt bis zum 6. Dezember. Antikörpertests sind als Nachweis nicht mehr gültig. Auch bei Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen ist ein verpflichtender 2G-Nachweis notwendig.

Verschärfungen gibt es zudem bei Alten- und Pflegeheime, sowie in Krankenhäusern. Diese dürfen ebenso nur noch Geimpfte und Genesene besuchen. Für den Arbeitsplatz hingegen wurde die 3G-Regelung nicht aufgeweicht. Hierfür kann man sich nach wie vor "Freitesten".

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr sind von der 2G-Nachweispflicht ausgenommen und müssen somit kein Testergebnis vorweisen. Für Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren (schulpflichtiges Alter) gilt: Der Ninja-Pass wird dem 2G-Nachweis gleichgestellt und gilt daher auch als Zutrittsnachweis fürs Restaurant, Kino oder Seilbahnen. Nach Beendigung des neunten Schuljahres müssen auch Jugendliche über einen 2G-Nachweis verfügen, um Zutritt zu den jeweiligen Bereichen zu erhalten.

FFP2-Maske als Standard

Dort wo Maske getragen wird, also im Handel, Bibliotheken und Museen, soll bundesweit FFP2 der Standard sein, wie es in Wien schon seit vielen Wochen der Fall ist. Eine Erleichterung wurde für die Länder beschlossen. Die zuletzt umstrittenen, weil personalintensiven Ausreisekontrollen aus den Bezirken, die in Oberösterreich beinahe flächendeckend galten, fallen.

Beim Impfen sinkt die Gültigkeit des Nachweises nach dem zweiten Stich ab 6. Dezember von 360 auf 270 Tage. Das gleiche gilt auch für die Booster-Impfung. Eine weitere Sonderregel gilt für jene, die mit dem ursprünglich als Einmal-Impfstoff konzipierten Vakzin von Johnson&Johnson immunisiert wurden. Sie müssen bis 2. Jänner nachimpfen, sonst erfüllen sie ab dann 2G nicht mehr. (red, 7.11.2021)