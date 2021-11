Anthony Modeste vom 1. FC Köln nimmt Trainer Steffen Baumgart die Mütze ab.

Berlin – Der 1. FC Köln hat dank Vorlagengeber Florian Kainz und Torjäger Anthony Modeste gegen Union Berlin einen Punkt geholt. Beim 2:2 im Heimspiel am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga bereitete der Österreicher beide Treffer des Franzosen (7., 86.) vor. Eintracht Frankfurt mit Abwehrchef Martin Hinteregger stoppte mit einem Last-Minute-Sieg die Negativserie in der Liga.

Die vom Oberösterreicher Oliver Glasner betreuten Hessen gewannen das Keller-Duell mit Schlusslicht Greuther Fürth nach einer turbulenten Schlussphase glücklich mit 2:1 (0:0) und verbesserten sich auf Platz 14. Sebastian Rode (76.) und Rafael Santos Borré (93.) zwei Minuten nach dem Ausgleichstreffer von Cedric Itten (91.) erlösten die Frankfurter mit dem zweiten Saisonsieg, nachdem die Fürther das Spiel zuvor über weite Strecken dominiert hatten.

In Köln jagte Kainz in der 7. Minute aus großer Distanz an die Latte, Modeste staubte vor 50.000 Zuschauern zur Führung ab. In der 86. Minute traf der Torjäger, der nun die letzten sechs Pflichtspiel-Tore des FC erzielt hat, nach einem Eckball von Kainz. Bei Köln spielte neben Kainz auch Dejan Ljubicic durch.

Auch der zweite Berliner Verein verspielte im Finish den greifbaren Sieg. Die Hertha kassierte beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen in der 90. Minute den Gegentreffer. (APA; 7.11.2021)