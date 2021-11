Was hat Sie letztendlich überzeugt? Diskutieren Sie im Forum!

Seit heute gilt österreichweit: Kein Schnitzel ohne Impfung oder Nachweis der Genesung. Und nicht nur das: Zum Friseur, ins Kino und Theater, ins Fitnesscenter, zu Freizeit- und Sportveranstaltungen und eben auch ins Wirtshaus kommt man nur noch mit 2G-Nachweis. Ein PCR-Test allein, wie es bisher möglich war, reicht nicht mehr als Eintrittskarte.

Seit der Beschluss dazu vor wenigen Tagen öffentlich verlautbart wurde, lässt sich in den Impfstraßen des Landes ein verstärktes Aufkommen beobachten. Wo der Ansturm bisher eher verhalten war, stehen nun lange Schlangen. 32.000 Impfungen wurden allein am Samstag durchgeführt, davon war jede dritte ein Erststich. Wirkt der drohende Einschnitt ins Freizeitleben nun also, um bisher Ungeimpfte zur Immunisierung zu bewegen? Wie ist das bei Ihnen?

Gehören Sie zu jenen, die sich nun den Erststich holen? Was hat sie letztendlich überzeugt? Oder verzichten Sie nach wie vor auf die Impfung – warum? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 8.11.2021)