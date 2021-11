Erfolgreicher letzter Test vor Olympia-Qualifikation in Deutschland

Theresa Schafzahl (Nr. 7) setzte gegen Norwegen den Schlusspunkt. (Im Bild sind allerdings Spielszenen der Begegnung Österreich vs. Dänemark von der Heim-WM 2017 in Graz zu sehen.) Foto: nzphoto.at / Nicolas Zangerle

Wien – Österreichs Eishockey-Frauennationalteam fährt mit einem Erfolgserlebnis zum Saisonhöhepunkt. Die ÖEHV-Auswahl gewann am Sonntag in Wien den letzten Test vor der Olympia-Qualifikation gegen Norwegen mit 4:0 (1:0,0:0,3:0). In Füssen geht es diese Woche gegen Gastgeber und Favorit Deutschland (11. November), Dänemark (13.) und Italien (14.) um ein Ticket für Peking 2022.

Teamchef Jari Risku hat eine Mischung aus jungen und routinierten Spielerinnen zur Verfügung. Gegen die in der Weltrangliste einen Platz vor den Österreicherinnen liegenden Norwegerinnen machten in einem temporeichen Spiel zwei langjährige Stützen aus der ersten Linie den Unterschied aus. Letztlich wurde das Match nicht nur klar sondern auch verdient gewonnen.

Die 36-jährige Esther Väärälä fälschte einen Schuss von Theresa Schafzahl zur Führung ab (7.). Nachdem die Österreicherinnen im Mitteldrittel zwei Powerplay-Möglichkeiten nicht nutzen konnten, schlugen sie im Schlussdrittel noch einmal zu. Schweden-Legionärin Anna Meixner verwertete einen Pass von Väärälä zum 2:0 (44.).

Anja Trummer machte im Finish (60.) mit einem Schuss ins leere Tor endgültig alles klar, drei Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Theresa Schafzahl für ein noch deutlicheres Ergebnis. (APA, red, 8.11.2021)

Frauen-Länderspiel:

Österreich – Norwegen 4:0 (1:0,0:0,3:0). Tore: Väärälä (7.). Meixner (44.), Trummer (60./EN), Schafzahl (60.)