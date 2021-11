Dominic Thiem kann das Feld von hinten aufrollen. Foto: APA/Gindl

London – Der an seinem Comeback arbeitende Dominic Thiem hat in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste wieder zwei Plätze verloren und ist nun 14. An der Spitze hat Paris-Sieger Novak Djokovic seinen Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Daniil Medwedew auf 3.300 Zähler ausgebaut. Neue Nummer drei ist erstmals seit April 2019 wieder Wien-Sieger Alexander Zverev, der Stefanos Tsitsipas trotz gleicher Punkteanzahl überholte.

Österreichs zweitbester Spieler verlor indes wieder Boden auf die angestrebte Rückkehr in die Top 100. Dennis Novak rutschte zwölf Positionen an die 119. Stelle ab.

Bei den Frauen blieben die Top 8, angeführt von der Australierin Ashleigh Barty, gleich, lediglich Angelique Kerber beendete ihr Kurz-Gastspiel in den Top Ten. Damit sind Iga Swiatek (von 10 auf 9) und Paula Badosa (von elf auf 10) in diesem Kreis. (APA, 8.11.2021)

Tennis-Weltranglisten vom 8. November:

Männer:

1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 10.940 Punkte

2. ( 2) Daniil Medwedew (RUS) 7.640

3. ( 4) Alexander Zverev (GER) 6.540

4. ( 3) Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.540

5. ( 6) Andrej Rublew (RUS) 4.950

6. ( 5) Rafael Nadal (ESP) 4.875

7. ( 7) Matteo Berrettini (ITA) 4.568

8. ( 8) Casper Ruud (NOR) 3.760

9. ( 10) Hubert Hurkacz (POL) 3.706

10. ( 9) Jannik Sinner (ITA) 3.395

Weiter:

14. ( 12) Dominic Thiem (AUT) 2.425

119. (107) Dennis Novak (AUT) 621

142. (141) Jurij Rodionov (AUT) 479

176. (176) Sebastian Ofner (AUT) 388

Frauen:

1. ( 1) Ashleigh Barty (AUS) 7.582

2. ( 2) Aryna Sabalenka (BLR) 6.130

3. ( 3) Barbora Krejcikova (CZE) 4.708

4. ( 4) Karolina Pliskova (CZE) 4.510

5. ( 5) Garbine Muguruza (ESP) 4.310

6. ( 6) Maria Sakkari (GRE) 3.760

7. ( 7) Ons Jabeur (TUN) 3.455

8. ( 8) Anett Kontaveit (EST) 3.396

9. ( 10) Iga Swiatek (POL) 3.286

10. ( 11) Paula Badosa (ESP) 3.224

Weiter:

177. (181) Barbara Haas (AUT) 395

194. (198) Julia Grabher (AUT) 350