"Das Dilemma des Westens, gebündelt in einer gnadenlosen Überlebensgeschichte." SÜDDEUTSCHE ZEITUNG

Rike (Susanne Wolff) ist Notärztin und leidenschaftliche Seglerin. Allein mit ihrem kleinen Segelboot macht sie sich von Gibraltar nach Ascension Island auf. Nach einem heftigen nächtlichen Unwetter sichtet sie einen havarierten Kutter – überladen mit Geflüchteten. Trotz Alarmierung der Küstenwache bleibt Hilfe aus. Im Wettlauf gegen Zeit und Naturgewalt stößt Rike an die Grenzen von Moral und Menschlichkeit. Pures, intensives Kino – in Reinform. Regisseur Wolfgang Fischer gelingt ein außergewöhnlicher Film, stilistisch stets nah an einer verstörenden Illusion des Dokumentarischen.





Regie: Wolfgang Fischer