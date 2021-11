Daheim, im Kaffeehaus, auf der Bibliothek: Wo bringen Sie beim Lernen am meisten weiter?

Das Wintersemester ist in vollem Gange, Vorlesungen, Übungen und Gruppenarbeiten stehen täglich am Programm. Und natürlich auch Prüfungen – es gibt nun einmal kein Entkommen. Und so muss auch das Lernen auf die To-do-Liste.

Doch wo ist die perfekte Umgebung dafür? Hier scheiden sich die Geister. Die einen lernen am besten daheim, am eigenen Schreib- oder Küchentisch, in der vertrauten Umgebung des eigenen Zimmers. Jogginghose, warme Socken und Konzentrationsplaylist – Gemütlichkeit siegt! Viel zu viel Ablenkungspotenzial, meinen die anderen. Daheim, wo der Fernseher, Netflix, Radio und vielleicht die Mitbewohnerin oder der Mitbewohner sind. Wie soll man da etwas weiterbringen?

Nichts geht mehr – zumindest hier nicht? Foto: getttyimages/istockfoto/PeopleImages

Also ab auf die Bibliothek! Man muss sich leise verhalten, die anderen auch, perfekte Bedingungen, sich dem Stoff fokussiert und konzentriert zu widmen. Wem das zu steril ist und wer zum Lernen eine gewisse Geräuschkulisse braucht, dem bleibt immer noch das Kaffeehaus. Wenigstens gibt es hier Mehlspeisen zum Übungsstoff dazu.

Ihre liebste Lernumgebung?

Wo können Sie sich am besten konzentrieren? Wo klappt es mit dem Lernen so gar nicht? Tauschen Sie sich aus und teilen Sie Ihre aktuellen Tipps im Forum! (aan, 9.11.2021)