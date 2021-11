Die PCR-Gurgltests für zuhause werden in Salzburg mit Verzögerung ausgewertet.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Bereits am ersten Tag mit den verschärften Corona-Maßnahmen kommt es in Salzburg zu Problemen mit den PCR-Tests. Die Testkapazitäten seien voll ausgelastet, und es komme zu deutlichen Verzögerungen bei der Auswertung der Testergebnisse, meldete das Land Salzburg am Montagvormittag. Grund dafür seien die hohen Fallzahlen an Coronavirus-Infektionen, die neuen bundesweiten Bestimmungen und mehrere Hackerangriffe auf den PCR-Gurgeltest-Anbieter Novogenia.

Weil die Labore im Land Salzburg voll ausgelastet seien, konzentriere man sich momentan vorrangig darauf, die behördlich angeordneten Testungen abzuarbeiten, um die Infektionsketten möglichst effektiv unterbrechen zu können, heißt es vom Land. Das heißt im Umkehrschluss, dass es bei den PCR-Tests für zu Hause wohl zu längeren Wartezeiten auf das Ergebnis kommen wird. Erst im Laufe der Woche rechnet das Land mit einer Entschärfung der Lage.

Die PCR-Test-Infrastruktur sei an ihren Grenzen, heißt es vom Land. Für die 3G-Regelung am Arbeitsplatz seien nach wie vor die überwachten Antigentests gültig, die an den Teststationen des Roten Kreuzes in allen Bezirken angeboten werden.

Novogenia meldet Hackerangriffe

Wie das Salzburger Biotechnologieunternehmen Novogenia berichtet, kam es in den letzten Tagen wiederholt zu mutmaßlichen Hackerangriffen auf die IT-Infrastruktur von "Salzburg gurgelt". Ziel der Attacken war es laut Novogenia augenscheinlich nicht, ins System einzudringen, sondern es mit so vielen Anfragen zu überlasten, dass es abstürzt. Die Vorgänge hatten zur Folge, dass die Möglichkeit, sich zu registrieren oder Tests anzumelden, zeitweise offline war. Novogenia arbeitet intensiv an weiteren Verbesserungen.

Und auch beim Impfen kommt es immer wieder zu Pannen, obwohl der Andrang seit der 2G-Verschärfung wieder groß ist. So gab es etwa am Sonntag im ganzen Bundesland keine einzige Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Am Montagvormittag warteten laut "Kronen Zeitung" zudem knapp 100 impfwillige Salzburger auf den Impfbus beim Europark mehr als eine Stunde auf den Impfbus, der eigentlich um 10.30 Uhr dort hätte sein sollen. (Stefanie Ruep, 8.11.2021)