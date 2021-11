Sie ist warm und wie gemacht für brenzlige Situationen aller Art. Es gibt kaum eine Kopfbedeckung, die gleichermaßen vorbehaltlos für Banküberfall wie Skiabfahrt empfohlen werden kann: Die Sturmhaube oder Balaklava ersetzt Haube und Schal, bedeckt das Gesicht (oft bis auf Nase und Mund), überspielt so manchen Bad-Hair-Day, einige Modelle machen nahezu unsichtbar. Ihr modisches Potenzial haben Designer wie Raf Simons oder Alessandro Michele schon vor gut drei Jahren erkannt. Damals tauchten die ersten Strickstrümpfe auf den Laufstegen von Calvin Klein und Gucci auf. Besonders Wagemutige griffen schon damals zu.



Das Modell von Arket bietet Platz für einen Mundschutz. Hersteller

Nicht alle Stücke kamen gut an: Die Sportmarke Nike zog nach massiver Kritik eine Sturmhaube zurück: Das Modell wurde von einem schwarzen Model getragen und bediente Stereotype schwarzer Jugend- und Gangkultur. Vielleicht sollte es auch deshalb länger dauern, bis die Begeisterung für die besondere Haube Fuß fasste.

Dafür, dass die Teile nun überall von Modehäusern wie Miu Miu bis zu Marken wie Arket in den unterschiedlichsten Varianten angeboten werden, kann es aber eigentlich nur einen Grund geben: Corona und die Verbreitung des Mundschutzes. Viele haben die Scheu, das Gesicht in Teilen zu verhüllen, in den vergangenen eineinhalb Jahren abgelegt. Das verhüllte Gesicht ist zu einem modischen Accessoire geworden. Das bewies Kanye West bei mehreren öffentlichen Auftritten: Er versteckte sein Gesicht komplett unter einer Strumpfmaske.

Jedenfalls dürfte das Herumgewurschtel mit Haube und Mundschutz demnächst der Vergangenheit angehören – zumindest theoretisch. Die dekorativen gehäkelten Modelle von Miu Miu (auf der Website werden sie als "Helm mit Gesichtsmaske" bezeichnet) könnten demnächst in der U-Bahn oder im Supermarkt gute Dienste erweisen. Dort gilt bekanntlich Maskenpflicht. Doch Moment mal: gehäkelte Masken? Das wird die Coronaviren freuen.

Haube plus Mundschutz: Miu Miu meint es ernst. Foto: Miu Miu

Auch das Berliner Wolllabel Knit Knit schlägt vor: Strickt Balaklavas! Foto: Birgit Kaulfuss/ Knit Knit

Sturmhauben des Berliner Strickmodelabels Maiami. Hersteller

Dann also vielleicht doch lieber die harmlosen Modelle. Die ersetzen zwar nur Haube und Schal – aber Platz für FFP2 ist, ohne dieses Modell scheint es ja gerade nicht zu gehen. (Anne Feldkamp, 10.11.2021)