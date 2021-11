Derzeit mit Graffiti beschmiert: die Lueger-Statue am Wiener Stubenring. Foto: APA / ROLAND SCHLAGER

Karl Lueger, ehemaliger Wiener Bürgermeister und berüchtigter Antisemit, soll am Wiener Stubentor entehrt werden. Das hat die zuständige Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Sonntag bei einem Symposium im Wiener Mumok bekanntgegeben. Seit 1926 schaut die Bronzestatue des Idols von Adolf Hitler von ihrem Podest auf den Dr.-Karl-Lueger-Platz herab. Seit mehr als 15 Jahren wird über dessen Neugestaltung diskutiert, im vergangenen Jahr wurde der Steinsockel im Zuge der Black-Lives-Matter-Proteste mit "Schande" besprüht. Jetzt soll Bewegung in die Sache kommen, aber auch das dürfte noch dauern. Kaup-Hasler kündigte eine Ausschreibung für eine "künstlerische Kontextualisierung" an. Die Sieger sollen erst 2023 feststehen, das Projekt dann noch im selben Jahr umgesetzt werden.

Beim Symposium zur Veränderung am Lueger-Platz, das die Liga gegen Rassismus und Antisemitismus organisiert hatte, war auch Kaup-Hasler den ganzen Tag anwesend. Sie ließ sich aber bis zum letzten Panel am Abend Zeit, um ihren Beschluss zu kommunizieren, zeitgleich ging eine Meldung über die Österreichische Presseagentur (APA) online. Der Tenor am Symposium, an dem quasi alle namhaften Lueger-Expertinnen und -Experten des Landes aus verschiedenen Fachrichtungen teilnahmen, war klar: Es müsse etwas mit der Statue passieren. Die Mär, Lueger habe Antisemitismus lediglich für seine politischen Zwecke benutzt, ließe sich nicht mehr aufrechterhalten. Einig war man sich, dass er ein überzeugter Antisemit war, der keine Ehrung verdiene. Welche Schritte eine Entehrung langfristig garantieren können, darüber wurde teils heftig diskutiert. Für die einen führt kein Weg an der Entfernung der Statue (zumindest von ihrem Sockel) vorbei, die anderen sehen darin einen zu starken Eingriff ins jetzige Stadtbild und plädierten für eine Kontextualisierung, die über die jetzige Gedenktafel hinausgeht.

Was kann die Kunst?

"Natürlich will ich Lueger vom Sockel stoßen – aber metaphorisch", sagte Kaup-Hasler am Sonntag, nachdem sie ihre Entscheidung bekanntgegeben hatte. Dabei setze sie auf die Kunst. Ziel sei es, die jetzige Affirmation zu durchbrechen und "temporäre Attacken auf den Ist-Zustand" durch eine Intervention sicherzustellen.

Skeptisch bleibt Sashi Turkof von der Jüdischen HochschülerInnenschaft (Joeh), die sich beim Symposium klar für eine Entfernung des Denkmals ausgesprochen hatte: Dass nach so langer Zeit etwas passiert, sei für alle Jüdinnen und Juden in der Stadt begrüßenswert, aber in der Entscheidung für die Kontextualisierung sieht Turkof eine "absichtliche Enthaltung". Das Nichtentfernen sei auch eine Entscheidung, die die Gefahr birgt, den jetzigen "Bezugspunkt für Rechtsextreme" zu erhalten. "Auch ich bin Künstlerin und vertraue in diesem Punkt nicht alleinig auf die Kraft der Kunst", sagte sie zum STANDARD.

Lueger-Platz bleibt

Für Kaup-Hasler käme die Entfernung der Statue einer Auslöschung von Geschichte gleich, die die Diskussionen um Antisemitismus ins Museum verlagern und eine "Cancel-Culture" befördern würde. Die Kontextualisierung sei ein Versuch: Dafür sollen von ihr ausgewählte Historiker einen Ausschreibungstext verfassen, auch die technischen Details sollen zuvor klar definiert sein. "Denn sonst würden wir zig Einreichungen bekommen, die technisch gar nicht umsetzbar wären", sagte Kaup-Hasler. Die Ausschreibung soll vom stadteigenen Kunst im öffentlichen Raum abgewickelt und im Herbst 2022 veröffentlicht werden. Einen Kostenrahmen gibt es noch nicht. Auch ist noch offen, ob ein offener oder geladener Wettbewerb ausgelobt wird.

Bis dahin sollen auch künstlerische Zwischennutzungen möglich sein. Man überlege, über die Kunst-im-öffentlichen-Raum-GmbH ein bis zwei temporäre Projekte auszuloben. Fest steht, dass die gesprayten "Schande"-Schriftzüge noch zumindest in diesem Winter bleiben werden. Viele am Symposium – auch Kaup-Hasler – äußerten sich über den jetzigen Zustand des Denkmals positiv. Wenngleich nicht perfekt, würden die Beschmierungen auch die Geschichte des Widerstands gegen das Denkmal miterzählen. Dass die Graffiti vorerst bleiben, hat freilich auch pragmatische Gründe. Eine Entfernung würde viel kosten und die Substanz des Sockels weiter angreifen, hieß es aus dem Stadtratsbüro. Außerdem sei es wahrscheinlich, dass die Statue erneut beschmiert werden würde.

Unangetastet bleibt wohl der Name des Platzes, auf dem die Statue steht. Auch als möglicher zweiter Schritt sei eine Umbenennung des Dr.-Karl-Lueger-Platzes "schwierig", sagte Kaup-Hasler am Sonntag. So mancher am Symposium sprach von einer "typisch österreichischen Lösung", die allermeisten zeigten sich aber erfreut, dass nach Jahrzehnten Bewegung in die Sache kommt. Kaup-Hasler sprach von einem "unglaublichen Sturm" gegen derartige Schritte und verwies auf einen Gemeinderatsbeschluss, der die Umbenennung von Straßen oder Plätzen nur in Ausnahmefällen vorsehe. (Laurin Lorenz, 8.11.2021)