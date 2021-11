Schneller, aber auch teurer bleiben weiterhin Plattformen wie Ebay. Foto: Ebay

Seit rund einem Jahr ist die Playstation 5 offiziell im Handel, ein Verkaufsregal hat die Konsole aber bis zum heutigen Tag nicht gesehen. Dank Vorbestellungen und kleinen Liefermengen – Chipmangel sei Dank – werden sich viele Interessierte auch in diesem Jahr keine Konsole unter den Weihnachtsbaum legen können. Die Chance, doch noch an eine PS5 zu kommen, besteht allerdings – wiewohl persönlicher Einsatz dafür nötig ist.

Basiswissen

Sony hat bereits mehrfach bestätigt, dass man wohl erst im Herbst 2022 eine Playstation 5, egal in welcher Ausführung, in freier Wildbahn antreffen wird können. Deshalb muss man als potenzieller Käufer ins Internet, um sein Glück zu versuchen. Der einfachste und schnellste Weg bleiben weiterhin Plattformen wie Ebay oder Willhaben. Ein kurzer Lokalaugenschein zeigt die meisten Angebote zwischen 600 und 800 Euro, sowohl für die Konsole mit Laufwerk (Originalpreis: 499 Euro) wie auch für die ohne Laufwerk (399 Euro).

Bei diesen Angeboten ist auch immer äußerste Vorsicht geboten. Nicht selten sind solche Anzeigen gar nicht echt und werden nach der Geldüberweisung offline gestellt. Etwas sicherer ist da die Sneaker-Börse Stockx, auf der auch Konsolen gehandelt werden. Auf der Plattform sieht man neben aktuellen Angeboten auch die derzeitige Preisentwicklung – man kann Angebot und Nachfrage so besser einschätzen. Zudem authentifiziert die Plattform jede Hardware, die gehandelt wird. Das schützt vor überteuerten Konsolen zwar nicht, schafft aber einen sichereren Marktplatz.

Aufwendiger, aber dafür sicherer für die Geldbörse ist der Weg zum Onlinehändler. In vielen Foren wird beispielsweise empfohlen, sich auf der Plattform Preisjäger anzumelden. Dort können Interessierte einen "Deal-Alarm" für das gewünschte Produkt aktivieren. Ganz ohne Zeitverzögerung ist diese Vorgehensweise natürlich nicht. Man erhält eine E-Mail, die man hoffentlich zeitnah liest, mit Informationen dazu, wo die PS5 gerade lagernd ist. Dann muss genau dieser Onlineshop angesurft werden.

Deshalb sollten sich ambitionierte Naturen schon vorab in allen relevanten Onlineshops registrieren, damit dieser Schritt nicht durch weitere Verzögerungen verlangsamt wird. Dabei sollte nicht nur an die großen Onlinehändler gedacht, die jeder nutzt, sondern auch kleinere Anbieter in Erwägung gezogen werden. Electronic4you wird in Foren etwa oft genannt oder auch Cyberport. Ist man permanent eingeloggt, etwa im Homeoffice, dann braucht man auch nicht auf eine Bestätigungsmail zu warten, die über die Verfügbarkeit des Produkts informiert, sondern wird gleich im Store benachrichtigt. Damit verkürzt man den Weg um die vielleicht wichtigen Minuten.

Sportliche Naturen können bei Media-Märkten auch vor Ort vorbestellen. Das Angebot variiert. Derzeit wird etwa die PS5 ohne Laufwerk inklusive zweitem Controller um 465 Euro angeboten. Die Konsole mit Laufwerk und zweitem Controller kommt auf 565 Euro. Wer vor Ort bestellt, hat die Nase natürlich gegenüber allen Online-Scharfschützen vorne. Der Markt kann ja nichts online stellen, was vorab reserviert wurde.

Zur richtigen Zeit

Wer nicht 24 Stunden online sein will, der kann das Zeitfenster für mögliche Playstation-"Drops" eingrenzen. Laut einer Grafik bei "Gameswirtschaft", die alle Nachschubwellen 2021 zusammengefasst hat, ist die wahrscheinlichste Zeit für neue Ware und die damit verbundene Benachrichtigung zwischen 8 und 12 Uhr.

Bei Amazon etwa – hier werden statistisch alle sechs Wochen neue Konsolen angeboten – lag laut "Gameswirtschaft" die Zeit etwa immer zwischen 8.45 und 10.15 Uhr. Nachdem hier die letzte Lieferung am 20. Oktober eingetrudelt ist, könnte bereits diese Woche eine neue angesetzt sein. Weiters ist beim größten Onlinehändler zu bedenken, dass man oft nur als Prime-Kunde an die angebotene Ware darf. Warum, wird auf der Seite nicht erklärt. An Wochenenden ist erfahrungsgemäß mit keiner Lieferung zu rechnen.

Ist die Playstation 5 dann endlich im Warenkorb und die Bestellung zeigt dennoch eine Fehlermeldung, dann gilt: Nicht gleich verzweifeln. Mit ausreichend Zeit- und Geduldreserven können Kunden bei den meisten Händlern so lange auf "Aktualisieren" drücken, bis sie vielleicht doch auf die Bezahlseite springen. Sollte nämlich jemand wider Erwarten seine Bestellung stornieren, würde man mit vollem Warenkorb anderen Nutzern vorgereiht werden.

Eine zunächst positiv erscheinende Nachricht erreichte die Nachrichtenwelt am Montag. Playstation Direct öffnete in Deutschland seine virtuellen Pforten. Das heißt: Deutsche Playstation-Spieler werden ab sofort direkt beliefert und nicht mehr über Drittländer. Leider ist der Dienst derzeit nicht für Österreich verfügbar. Bei Sony selbst weiß man derzeit auch noch nicht, ob und wann der Schritt in die Alpenrepublik folgen soll. Zum Trost sei gesagt, dass auch bei Sony selbst derzeit keine Konsolen lagernd sind.

Fazit

Ohne das Setzen von Online-Alarmen oder den regelmäßigen Check der einzelnen Händler wird es auch die nächsten Monate schwierig, an eine der beliebten Konsolen zu gelangen. Das gilt übrigens auch für die Xbox Series X, die derzeit genauso nicht lagernd ist. Wer allerdings mit den erwähnten Methoden arbeitet, sollte bis Weihnachten seine Chancen erheblich verbessern. Auch wenn es kaum Exklusivtitel für die Next-Gen-Konsolen gibt – so mancher Enthusiast wäre wohl dennoch froh, aktuelle Titel in bestmöglicher Qualität zu spielen, oder? (aam, 8.11.2021)