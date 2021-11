Seit der Einführung der 2G-Regel hat die Covid-Impfung einen regelrechten Aufschwung erlebt. Menschenschlangen warten vor den Impfstellen – entweder, um sich die Booster-Impfung geben zu lassen, oder um sich erstmalig zu immunisieren. Zeitgleich gibt es auch zahlreiche Angebote zur Grippeimpfung. Wien bietet beispielsweise seit 2. November wieder Gratis-Grippeimpfungen an. Geimpft wird dort wie im vergangenen Jahr in mehreren Impfzentren in der ganzen Stadt, in Alters- und Pflegeheimen, bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie in manchen Betrieben. Nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Bundesländern wie Salzburg oder Kärnten wird mit Impfaktionen geworben. Dort stehen besonders gefährdete Personengruppen im Fokus, für die der Impfstoff entweder kostenlos ist oder das Impfhonorar übernommen wird.

Haben Sie schon einen Termin für die Grippeimpfung?

Oder waren Sie bereits impfen? Aus welchen Gründen werden Sie sich nicht impfen lassen? Hat die Corona-Pandemie Einfluss auf Ihre Entscheidung bezüglich der Grippeimpfung? Wie ist das in Ihrem Bundesland geregelt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 10.11.2021)