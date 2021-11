Das dritte Album der Adia Victoria taucht in den Blues des Südens ein, von einer "schwarzen PJ Harvey" ist die Rede. Nur so als Orientierung.

Adia Victoria – A Southern Gothic

Mit dem Begriff Southern Gothic kokettiert meist ein weißes Publikum, wenn es um schaurige Geschichten aus dem US-amerikanischen Süden geht. Dabei hat damit niemand mehr Erfahrung als die afroamerikanische Bevölkerung. Adia Victoria nennt ihr neues Album A Southern Gothic und widmet sich darauf dem Blues und in Songs wie Far From Dixie schattigen Balladen zum Thema. Produziert hat T-Bone Burnett, einschlägig, möchte man sagen. Adia Victoria sagte zu ihm: "Bewirf die Musik mit Schmutz!" Hat er getan: "Deep down and dirty", sehr super.

Adia Victoria

***

Tex Perkins & The Fat Rubber Band

Wenn jemand wie Tex Perkins eine Combo The Fat Rubber Band nennt, ist das naturgemäß zweideutig zu lesen. Der Australier mit einer wilden Vergangenheit bei Bands wie Beasts of Bourbon, The Cruel Sea oder als Johnny-Cash-Darsteller pflegt mit der Fat Rubber Band die Liebe zum Country-Blues, unternimmt aber zusätzlich Ausflüge in derbere Rocksongs, in den das Klavier giftig abgebremsten Boogie spielt. Heiterer Nihilismus, unstillbarer Durst und Herrenwitze breitbeinig kredenzt. Ein Place In The Sun ist Tex "Sex" Perkins dafür ewiglich gesichert.

Tex Perkins - Topic

***

Tony Allen / Joan As Police Woman / Dave Okumu – The Resolution Is Restless

Damon Albarn stellte den Afrobeat-Drummer Tony Allen der Musikerin Joan Wasser alias Joan As Police Woman vor, und die beiden fingen aneinander Feuer. Nach Allens Tod im Vorjahr vollendete Wasser mit dem britischen Produzenten Dave Okumu, woran sie mit Allen gearbeitet hatte. Das Resultat nennt sich The Resolution Is Restless und ist ein atmosphärisches Meisterwerk, dem Wasser Verführung einhaucht. Man stelle sich vor, Talk Talk hätten ein Soulalbum aufgenommen. Musik von den Rändern des Himmlischen – und darüber hinaus. (Karl Fluch, 9.11.2021)